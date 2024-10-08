DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Stabil seyreden petrol fiyatlarının Ekim ayı sonu itibari ile tekrardan artışa geçebileceği iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:25
Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Geçtiğimiz seneden bu yana akaryakıt fiyatları artışına devam ederken, son aylarda durağanlaşan artışın, ortadoğu kaosunun hortlaması sonrasında tekrar devam edeceği iddia ediliyor. Öyle ki ortalama 42 TL 43 TL arasında değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarının 50 TL’ye ulaşacağı tarih ile alakalı olarak ekonomistlerin uyarıları devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki durgun seyrin, ani yükselişlere zemin hazırlayıp hazırlamadığı konusunda akıllarda soru işareti olarak yanıtları beklerken, uzmanlar, EKim ayı sonuna dikkat çekiyor.  

PETROL FİYATLARI ARTABİLİR 

Stabil seyreden petrol fiyatlarının Ekim ayı sonu itibari ile tekrardan artışa geçebileceğini belirten uzmanlar, özellikle de 100 dolar duvarını aşacağı tahminlerini sunuyor. Petrol fiyatları bu seviyelere ulaşması durumunda, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının 50 TL'yi ulaşacağı hesaplaması da uzmanlarca yapılıyor.  

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK İLE ARTIŞIN ETKİSİ 

Bilindiği üzere petrol fiyatları özellikle de jeopolitik bakımdan büyük önem arz ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin petrol fiyatlarını yükselttiği biliniyor. Uzmanlar, İsrail ve İran arasındaki olası bir çatışmanın dünya petrol piyasalarında şok etkisi yaratabileceği uyarısını yaparken, Petrol fiyatlarının, Hürmüz Boğazı'ndaki bir aksaklık nedeniyle artışın eşiğinde olabileceği konusunda da fikirlerini belirtiyor. Hal bu iken şu sıralar 79- 80 dolar aralığında dolanan petrol varil fiyatının 100 dolara kadar ulaşacağı belirtiliyor.  

SADECE SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRMİYOR 

Akaryakıta yapılan zamlar, bilindiği üzere sadece sürücüyü ilgilendirmiyor. Ülke ekonomisine de etkisi büyük olabiliyor.  Aynı zamanda gıda, ulaşım ve üretim gibi birçok alanda da zamlara mahal vereceği bilinen bu artışın enflasyonu da etkileyeceği tahmin ediliyor.  

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!
2
Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor
3
Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...
4
Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak
5
Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak
6
Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak
7
6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor