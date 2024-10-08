Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Geçtiğimiz seneden bu yana akaryakıt fiyatları artışına devam ederken, son aylarda durağanlaşan artışın, ortadoğu kaosunun hortlaması sonrasında tekrar devam edeceği iddia ediliyor. Öyle ki ortalama 42 TL 43 TL arasında değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarının 50 TL’ye ulaşacağı tarih ile alakalı olarak ekonomistlerin uyarıları devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki durgun seyrin, ani yükselişlere zemin hazırlayıp hazırlamadığı konusunda akıllarda soru işareti olarak yanıtları beklerken, uzmanlar, EKim ayı sonuna dikkat çekiyor.

PETROL FİYATLARI ARTABİLİR

Stabil seyreden petrol fiyatlarının Ekim ayı sonu itibari ile tekrardan artışa geçebileceğini belirten uzmanlar, özellikle de 100 dolar duvarını aşacağı tahminlerini sunuyor. Petrol fiyatları bu seviyelere ulaşması durumunda, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının 50 TL'yi ulaşacağı hesaplaması da uzmanlarca yapılıyor.

ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK İLE ARTIŞIN ETKİSİ

Bilindiği üzere petrol fiyatları özellikle de jeopolitik bakımdan büyük önem arz ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin petrol fiyatlarını yükselttiği biliniyor. Uzmanlar, İsrail ve İran arasındaki olası bir çatışmanın dünya petrol piyasalarında şok etkisi yaratabileceği uyarısını yaparken, Petrol fiyatlarının, Hürmüz Boğazı'ndaki bir aksaklık nedeniyle artışın eşiğinde olabileceği konusunda da fikirlerini belirtiyor. Hal bu iken şu sıralar 79- 80 dolar aralığında dolanan petrol varil fiyatının 100 dolara kadar ulaşacağı belirtiliyor.

SADECE SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRMİYOR

Akaryakıta yapılan zamlar, bilindiği üzere sadece sürücüyü ilgilendirmiyor. Ülke ekonomisine de etkisi büyük olabiliyor. Aynı zamanda gıda, ulaşım ve üretim gibi birçok alanda da zamlara mahal vereceği bilinen bu artışın enflasyonu da etkileyeceği tahmin ediliyor.