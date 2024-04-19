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Akaryakıt sektöründen gizli bilgi sızdı: Artık fellik fellik gezeceğimiz günler geliyor

Petrol fiyatları son zamanlarda Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD'deki stok artışı gibi iki zıt faktörden etkileniyor. Yaşanan bu iki durum ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmalar süregeliyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:58
Akaryakıt sektöründen gizli bilgi sızdı: Artık fellik fellik gezeceğimiz günler geliyor

Petrol fiyatları son zamanlarda Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD'deki stok artışı gibi iki zıt faktörden etkileniyor. Yaşanan bu iki durum ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmalar süregeliyor.

Geçtiğimiz hafta yaz mevsiminden sonra rekor fiyata ulaşan petrol fiyatları 92 dolara değmişti. Orta doğudaki gerilimlerin azalması ile birlikte bu hafta 86 dolara kadar geriledi. ABD tarafından açıklanan haftalık Petrol stoklarının artış gösterdiği belirtilirken, beklenenden fazla artan Petrol talebin düştüğüne işaret ediyor.

Öte yandan ABD dolarının değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulunuyor. Yukarıda bahsi geçen konular ile alakalı olarak Uzmanlar sürücülere Müjdeli haberi vermiş bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi içerisinde olan uzmanlar, kısa süre içerisinde bu uygulamanın devreye gireceğini belirtmiş bulunuyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisini güçlendirdiğine değinilmiş bulunuyor.

TL

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM

Sektör temsilcileri Petrol fiyatlarının düşmesi durumunun kalıcı olması ile birlikte kısa süre içerisinde akaryakıt fiyatlarında indirim olabileceğini belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar, küresel ekonomi ve vatandaşları doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar, Ulaşım ve üretim sektöründeki masrafların artmasını sağlarken, enflasyon artışını da beraberinde getiriyor. İşte bu sebeple dir ki petrol fiyatlarının istikrarlı olması akaryakıt fiyatlarının makul seviyelerde kalmasını sağlıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları yola çıkmadan her sürücü tarafından gün gün araştırılıyor

Şehir Benzin Motorin LPG

İzmir 44.62 TL 43.20 TL 22.90 TL

İstanbul Anadolu Yakası 43.49 TL 42.10 TL 22.04 TL

İstanbul Avrupa Yakası 43.58 TL 42.17 TL 22.10 TL

Ankara 44.42 TL 43.00 TL 22.35 TL

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Akaryakıt sektöründen gizli bilgi sızdı: Artık fellik fellik gezeceğimiz günler geliyor

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