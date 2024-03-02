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Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Benzin, motorin fiyatlarını sürekli takip eden vatandaş, ayrıca kendisine sunulan ek fırsatları yakından takip ediyor. Bankalar ve akaryakıt firmaları bu kapsamda avantajlı tarifeleri ile dikkatleri üzerine toplayıp, tercih edilebiliyor. Halkbank tarafından başlatılan kampanyada 250 TL geri ödeme imkanı verileceği açıklanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 13:40
Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardı arkası kesilmek bilmiyor. Küresel olaylar, brent petrol fiyatlarının seyrettiği pozitif ivme, akaryakıt fiyatlarına da artı olarak yansıyor. Kasım ayı civarında durağanlaşan petrol fiyatları akaryakıta arka arkaya indirime mahalm vermiş kısa süren bu süreç sonunda fiyatlara yine zam yapılmaya başlamıştı. Yeni yıl vergilerinden de nasibini artan akaryakıt fiyatlarına arka arkaya 3 zam birden yapılmıştı. Hal bu iken cepleri zorlayan zamlar vatandaşı kara kara düşündürtmeye devam ediyor. 

Benzin, motorin fiyatlarını sürekli takip eden vatandaş, ayrıca kendisine sunulan ek fırsatları yakından takip ediyor. Bankalar ve akaryakıt firmaları bu kapsamda avantajlı tarifeleri ile dikkatleri üzerine toplayıp, tercih edilebiliyor. Halkbank tarafından başlatılan kampanyada 250 TL geri ödeme imkanı verileceği açıklanmış bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle vatandaş güncel benzin ve güncel motorin fiyatlarını takip ediyor. Bankalar, akaryakıt firmaları ile düzenlenen anlaşmalarını duyurmaya devam ederken Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında belirli tutar üzerinde yapılan akaryakıt alımına 250 TL hediye edileceği açıklanmış bulunuyor. Paraf ticari kartları ile akaryakıt harcaması yapan direk 250 TL paraf para kazanacak. 1 Mart'ta başlayan kampanya 31 Mart tarihine kadar süre gelecek.

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 PARAF İLE BEDAVA AKARYAKIT

1 Mart tarihinde başlayan ve 31 Mart tarihine kadar devam eden taraf akaryakıt kampanyasında yurt içinde 10.000 TL ve üzeri akaryakıt harcaması yapan bireye 250 TL paraf hediyesi verileceği duyulmuş bulunuyor. Bir ay içerisinde toplam 10.000 TL akaryakıt alışverişi yapan müşteri ₺250 para para hediyesi kazanacak. Asıl kart ya da ek kart farketmeksizin kampanya süresince hak sahibi olunabilecek en fazla geri ödeme tutarı ₺250 olarak açıklanmış bulunuyor. Halkbank tarafından Mart ayında başlatılan kampanyaya dahil olabilmek için kampanyaya katılmak gerekiyor. Alışverişte  hak sahibi olunabilecek en fazla geri ödeme tutarı ₺250 olarak açıklanmış bulunuyor. 

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Halkbank tarafından Mart ayında başlatılan kampanyaya dahil olabilmek için kampanyaya katılmak gerekiyor. Akaryakıt alımı yapmadan önce SMS ya da paraf mobil uygulaması aracılığı ile kampanyaya dahil olma zorunluluğu bulunurken sms ile kayıt olunması halinde kayıtlı olan cep telefonu numarasını kullanılması gerekiyor. 

Benzin istasyonlarındaki sadece akaryakıt harcamaları için geçerli olan kampanyaya bireysel kredi kartları ile sanal kredi kartları dahil olamayacağı açıklandı. 31 Mart'ta bitecek olan kampanyadan kazanılan para paralar 14 Mayıs 2024 tarihine kadar kullanılması gerekirken kullanılmayan iadeler 15 Mayıs tarihinde geri alınacak

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