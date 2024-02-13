Bist 100
8.994 1%
DOLAR
30,71 -0,01%
EURO
32,93 -0,6%
ALTIN
1.969,94 -1,26%

Altın fiyatları için yok artık dedirten tahmin! İslam Memiş altının pimini çekti

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) Fatih Karahan döneminin başlamasının ardından piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:33
Altın fiyatları için yok artık dedirten tahmin! İslam Memiş altının pimini çekti

İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) lider değişikliğinin piyasalara muhtemel etkilerini değerlendirdi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yapılan atama, yatırımcıları yeni haftaya tedirgin soksa da Memiş, endişeye gerek olmadığını belirtti. "Ters pozisyonda kalmayın, sakin olun" uyarısı yaptı. Piyasalara dair tahminlerine geçmeden önce, Hafize Gaye Erkan'ın istifası ve Fatih Karahan'ın atanması konusunda yatırımcılara duyduğu güveni vurguladı.

altın fiyatları

Memiş, geçen hafta yaptığı "kâr satışı" uyarısının ardından borsada yaşanan düşüşü değerlendirdi. Endeksin 8 bin 665 puandan kapanış yaptığını belirtti ve kısa vadeli kâr satışlarını bu hafta için bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı. Mart sonuna doğru ise endeksin 9 bin puan civarında olmasını öngördü. Faiz ve Kredi Kartı Mevduatı (KKM) tarafından çıkartılan para borsaya girecek, ayrıca yabancı yatırımcıların Şubat'ta borsaya gelmeye başlaması bekleniyor.

Altın piyasasına gelince, Memiş'in ons altın için öngörüsü 2 bin ile 2 bin 50 dolar arasındaydı ve Cuma günü 2 bin 57 dolara yükseldi. Gram altın da ons altını takip edecek ve serbest piyasalarda 2 bin 72 liradan kapanan gram altın, 2 bin 40 ile 2 bin 70 lira aralığında kalabilir. Başkan değişikliğinden korkmamak gerektiğini vurgulayan Memiş, asıl sürprizlerin Mayıs-Haziran döneminde gerçekleşeceğini ve yatırımcıların bu dönemi dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirtti. Ancak, bu değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olmadığını da özellikle vurguladı.

altın fiyatları

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

İLGİLİ HABERLER

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!
2
PTT duyurdu, e-Devlet başvuruları açtı! Formu doldurmayan yardım hakkını kaybedecek
3
Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek
4
Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak
5
Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi
6
Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!
7
Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Sıfır otomobillere 200 bin TL'lik bomba indirim geldi! O modeller ikinci el fiyatına düştü

Çamaşır suyuna bir bardak dökün, sonucu görün! En eski makineyi bile canavara çeviriyor

Altın fiyatları için yok artık dedirten tahmin! İslam Memiş altının pimini çekti

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta