Altın fiyatları için yok artık dedirten tahmin! İslam Memiş altının pimini çekti

İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) lider değişikliğinin piyasalara muhtemel etkilerini değerlendirdi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yapılan atama, yatırımcıları yeni haftaya tedirgin soksa da Memiş, endişeye gerek olmadığını belirtti. "Ters pozisyonda kalmayın, sakin olun" uyarısı yaptı. Piyasalara dair tahminlerine geçmeden önce, Hafize Gaye Erkan'ın istifası ve Fatih Karahan'ın atanması konusunda yatırımcılara duyduğu güveni vurguladı.





Memiş, geçen hafta yaptığı "kâr satışı" uyarısının ardından borsada yaşanan düşüşü değerlendirdi. Endeksin 8 bin 665 puandan kapanış yaptığını belirtti ve kısa vadeli kâr satışlarını bu hafta için bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı. Mart sonuna doğru ise endeksin 9 bin puan civarında olmasını öngördü. Faiz ve Kredi Kartı Mevduatı (KKM) tarafından çıkartılan para borsaya girecek, ayrıca yabancı yatırımcıların Şubat'ta borsaya gelmeye başlaması bekleniyor.

Altın piyasasına gelince, Memiş'in ons altın için öngörüsü 2 bin ile 2 bin 50 dolar arasındaydı ve Cuma günü 2 bin 57 dolara yükseldi. Gram altın da ons altını takip edecek ve serbest piyasalarda 2 bin 72 liradan kapanan gram altın, 2 bin 40 ile 2 bin 70 lira aralığında kalabilir. Başkan değişikliğinden korkmamak gerektiğini vurgulayan Memiş, asıl sürprizlerin Mayıs-Haziran döneminde gerçekleşeceğini ve yatırımcıların bu dönemi dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirtti. Ancak, bu değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olmadığını da özellikle vurguladı.





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