Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Vergi mükelleflerine yönelik yeni bir düzenleme GİB tarafından açıklandı. GİB tarafından yapılan açıklamada ödeme sırasında başkasının kredi kartını kullanmanın özel usulsüzlük cezası gerektirmediği bildirildi. Son günlerde kamuoyunda gündem konusu olan kredi kartı kullanımına ilişkin yeni kararlar alınmaya devam ediyor. GİB tarafından alınan karar doğrultusunda, ödeme yaparken bir başkasının kredi kartını kullanmanın vergisel açıdan bir sorun teşkil etmediği belirtilmiş bulunuyor.

POS CİHAZI KULLANIMINA İLİŞKİN CEZALARDA DÜZENLEME

GİB tarafından alınan kararlar doğrtultusunda geçtiğimiz dönemde mükelleflerin kendi adlarına kayıtlı olmayan POS cihazlarını kullanması durumunda cezai işleme tabii tutulacağı belirtilmişti. Alınan bu kararın kimi konularda yanlış anlaşılmalara mahal verdiği ortaya çıkarken, konu ile alakalı değerlendirme GİB tarafından yapıldı. Konu ile alakalı yapılan değerlendirmede mükelleflere verilen POS cihazlarının bayi-alt bayi ilişkisi gibi anlaşmalar çerçevesinde ortak kullanımında bir mahsur olmadığı ortaya çıkarken, cihazı kullandıran ve kullanan tüm mükelleflerin vergi mevzuatına uygun hareket etmeleri gerekliliği konusunda uyarılar sunuldu.





ÖDEME YAPANLARDA HERHANGİ BİR CEZA YOK

GİB tarafından bir konunun daha yanlış anlaşıldığının altı çizildi. Yapılan açıklamada mal veya hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kişinin farklı olmasının bir önemi olmadığının altı çizilirken söz konusu durumlar olağan olarak değerlendirildi. Bu durumun örneklendirilmesinde örneğin bir kişinin başka birinin kredi kartıyla alışveriş yapması gibi senaryoların konu içerisinde yer aldığı ifade edildi.

GİB'DEN NET KARAR

GİB tarafından yapılan değerlendirmede kredi kartı kullanımına ilişkin belirsizlikler ortadan kalkarken, gerek kart kullanıcıları gerekse de işletme sahipleri bu sayede net bilgi sahibi oldu.

GİB tarafından alınan kararlar doğrultusunda mükelleflerin bankalarından aldıkları POS cihazları yukarıda yer aldığı şekilde kullanılması durumunda herhangi bir ceza uygulamasına tabii tutulmayacağı belirtilirken, Müşteri ile ödemeyi yapan kişinin farklı olması, vergisel bir sorun yaratmayacağının altı çizildi.