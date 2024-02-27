ATM'den para çekenlere acil uyarı! Az önce duyuruldu: Tamamen değiştirildi

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon, finans sektöründe dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Bankalar, enflasyonun etkisiyle ATM'lerden para çekmeyi kısıtlamaya karar verdi. Resmi açıklama sonrasında, bankaların şubelerde ve ATM'lerde bazı önemli değişikliklere gittiği belirtiliyor.

Pandemi sebebiyle uzaktan çalışma sistemine geçiş yapan birçok banka, şubelerinin sayısını azaltarak iş yükünü hafifletti. Ancak bu durum, ATM'lerdeki nakit para tedavülünü olumsuz etkiledi. Enflasyonun artmasıyla birlikte, bazı bankalar 10 TL'lik banknotları ATM'lerden kaldırdı. Belirlenen bir alt limitin altındaki paralar artık şubelerden çekilemez hale geldi, yalnızca ATM'ler aracılığıyla çekilebilecek.

Bu karar, özellikle teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile emekliler arasında tepki çekti. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'lerdeki işlemleri zorlaştırmasının tüketici haklarına zıt olacağını bildirdi.





Enflasyonun yükselmesi sonucunda, birçok banka 10 Türk Lirası'lık banknotları ATM'lerden çıkarma kararı almıştır. Bu kararın temel nedeni, enflasyonun etkisiyle düşük değerli banknotların alım gücünün azalması ve ekonomik dengesizliklerin ortaya çıkmasıdır. Artık belirlenen bir alt limitin altındaki paralar, şubelerden çekilemez hale gelmiş, sadece ATM'ler aracılığıyla çekilebileceklerdir. Bu adım, nakit işlemlerin daha çok dijital kanallara kaydığı bir dönemde, bankaların güvenlik ve maliyet etkinliği açısından daha pratik bir çözüm bulma çabasını yansıtmaktadır. Bankalar ayrıca, enflasyonun etkisiyle alım gücünün düşmesinden kaynaklanan zorlukları ele almak adına daha önce 10 bin TL olan banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20 bin TL'ye çıkardı. Ancak, bu değişikliklerin temelinde enflasyonla mücadele etme çabası olduğu anlaşılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 200 TL'lik banknotların tedavüldeki sayısındaki artış, ülkedeki enflasyonun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Finans sektöründeki bu değişiklikler, ekonomik zorluklarla başa çıkma çabasının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.