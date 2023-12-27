Akaryakıta bu sefer kur zammı değil vergi zammı! 3 Ocak'ta yüzde 58,46 zam gelebilir

Yeni yıl itibari ile hizmet ve ürünlere yapılacak olan zamlar ortaya çıkmaya başladı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmelerde yeni yılda akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zam gündeme çıkmış bulunuyor. 2024 yılı başında ÖTV düzenlemesi ile birlikte akaryakıta gelecek olan zam merak ediliyor. Öte yandan brent petrolün vari fiyatında da ibrenin yukarıya doğru yönelmesi akaryakıta zam olarak yansıyacak iken, TüRk Lirası bazında da kur artışı fiyatlara yükseliş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Geçen hafta akaryakıta arka arkaya iki kere yapılan zam sonrasında bu hafta itibariyle indirim olup olmadığı merakla araştırılıyor. Petrol piyasasında yönün yukarıya doğru çıkması sonrasında güncel mazot ve benzin fiyatları araştırılıyor.





LPG'YE ÖTV ZAMMI YOLDA

Akaryakıt ve LPG'ye uygulanan ÖTV zammı ile birlikte yeni yılda tekrardan yeni bir artış bekleniyor. Yeni yıl itibarıyla pompa fiyatları artacak. Ocak ayı itibarıyla özel tüketim vergisi uygulanan bütün ürünlerin fiyatlarında ÖTV artışı oranında artış yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda LPG, motorin ve benzinde de artış yaşanması bekleniyor. Uzun zamandır dalgalı bir seyir takip eden akaryakıt fiyatları Ocak itibarıyla arttırılması beklenirken, bu sefer Brent petrolün varil fiyatındaki artışa bağlı olarak değil vergilerde düzenleme sebebiyle yapılacağı biliniyor.

MOTORİN, LPG VE MOTORİNE ZAM

2024 yılına girmemize sadece sayılı günler kalmış bulunuyor. Yeni yıla girmeden yeni zamlar konusunda da haberler gelmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının gün gün değişiklik göstermesine ve güncel dolar kuruna bağlı olarak güncellenen akaryakıt fiyatlarına 3 Ocak 2024 çarşamba günü ÖTV zammının yapılacağı tahmin ediliyor. Yapılacak olan ÖTV artışının ne kadar olacağı belirsizliğini korusa da 2023 yılı yeniden değerlendirme oranında tespit edilen %58,46'lık bir zammın söz konusu olabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda benzindeki ÖTV tutarı 7.52'den 11,92 liraya çıkacağı, motorinin ÖTV tutarının 11,17 liraya çıkacağı ve lpg'deki ÖTV vergisinin ise 9,14 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor. Ortaya atılan bir iddia ise 3 Ocak 2024 Çarşamba günü LPG, benzin ve motorine minimum 2,75 TL ÖTV zammının yapılacağı söyleniyor.