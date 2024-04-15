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Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor

İran-İsrail geriliminin tırmanması özellikle de petrol fiyatlarını etki edeceği ve bu kapsamda döviz kurunda da yaşanacak olan artış neticesinde ülkemizde akaryakıt fiyatlarına çifte zam geleceği iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 08:23
Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor

İran-İsrail geriliminin tırmanması özellikle de petrol fiyatlarını etki edeceği ve bu kapsamda döviz kurunda da yaşanacak olan artış neticesinde ülkemizde akaryakıt fiyatlarına çifte zam geleceği iddia ediliyor. Akaryakıt geçtiğimiz haftalarda yapılan zam akabinde döviz kuru zammı ve küresel olaylar sebebiyle petrol fiyatlarının artmasından mütevellit zammın yapılacağı tahminleri dünyaca ünlü ünlü bir petrol şirketi tarafından yapılırken, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceği belirtilmiş bulunuyor. Milyonlarca araç sahibinin bütçesini olumsuz etkileyecek olan bu gelişme akabinde güncel akaryakıt fiyatları yakın metraja alınmış bulunuyor

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PETROL FİYATLARI ARTIYOR

Geçtiğimiz seneden bu yana akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşı evden çıkmadan önce günlük olarak güncel akaryakıt fiyatları araştırmasına itmeye başladı. Dolar ve petrol fiyatlarındaki artışların sebep olduğu bu yükseliş, Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrasında artı bir artış olarak geleceği tahmin ediliyor. İran'ın olası bir savaşa dahil olma düşğncesi bile fiyatların artmasına mahal verirken olası bir durumda küresel petrol arzında bir düşüşe mahal vereceği için brent petrol varil fiyatının 100 dolar üzerine tırmanabileceği tahmin ediliyor.

zam

Tahran'da da artan gerilim nedeniyle yaşanması olası bu ihtimale karşılık vatandaş araç depolarını doldurma konusunda öncü davranırken, bu artışlara döviz kuru artışının da ekleneceği tahmin ediliyor.

Ülkede akaryakıt fiyatlarının artması en çok enflasyon konusunda artışa mahal veriyor. birçok gıda ve malın fiyatını da etkileyecek olan bu zam sonrasında yeni bir enflasyon dalgasının yaşanacağı tahminleri de sunuluyor.

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