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Bayram masraflarını sıfırlayan 60.000 TL destek ödemesi! Başvuranın nakit derdi bitecek

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla beraber 60 bin TL destek ödemelerin başladığı duyuruldu. Günümüz ekonomik şartları üzerinde vatandaşları rahat ettirmek için bankalardan kredi kampanyaları geli. İşte esnek ödeme kolaylığıyla ihtiyaç kredi detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:12
Bayram masraflarını sıfırlayan 60.000 TL destek ödemesi! Başvuranın nakit derdi bitecek

Nakit ihtiyacı olanlar soluğu bankalarda alacak. ING, Akbank ve Enpara gibi finans sektörlerinin öncüsü olan bankalardan 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı verildi. 12 aydan 24 aya kadar değişen vade seçenekleriyle beraber krediler sunuldu. Bankaların belirlediği kredi politikalarına uyum sağlamakla beraber bankaların sunduğu kredi kampanyaları açıklandı. Rekabetçi faiz oranları ve geri ödeme şartlarıyla beraber tüm detaylar...

BANKALARIN KREDİ KAMPANYALARI
ING: Aylık taksit tutarı 4.641 TL, faiz oranı %4,37, toplam ödeme 111.723 TL.
Akbank: Aylık taksit tutarı 4.743 TL, faiz oranı %4,55, toplam ödeme 114.200 TL.
Enpara.com: Aylık taksit tutarı 4.858 TL, faiz oranı %4,75, toplam ödeme 116.600 TL.
Enpara.com: Aylık taksit tutarı 4.858 TL, faiz oranı %4,75, toplam ödeme 116.600 TL.
Türkiye İş Bankası: Aylık taksit tutarı 4.511 TL, faiz oranı %4,14, toplam ödeme 108.270 TL.
Garanti BBVA: Aylık taksit tutarı 4.511 TL, faiz oranı %4,14, toplam ödeme 108.615 TL.
bankalardan kredi kampanyası
İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU
Kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. Mobil uygulamalarından ya da cep telefonların SMS göndererek işlemleri tamamlayabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmadan önce, sunulan faiz oranları, toplam geri ödeme miktarları ve aylık taksit tutarlarını dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Finansal ihtiyaçların karşılanması için farklı seçenekler sunulmaktadır.

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