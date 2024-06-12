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Akaryakıtı Temmuz'da bekleyen zam bugün işleyecek! Tekerlekleri ağırlaştıracak zam geliyor

Bu gece yarısı itibari ile geçerli olan zam motorine uygulanacak ve motorin fiyatları 1.36 kuruş artacak

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:40
Akaryakıtı Temmuz'da bekleyen zam bugün işleyecek! Tekerlekleri ağırlaştıracak zam geliyor

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir zam haberi duyuldu. Sürücülerin adeta kabusu haline gelen akaryakıt zamlarının en büyüğü Temmuz ayında ÖTV zammı ile belirlenecek olsa da brent petrolün yerinde durmaması yeni bir zam dalgasını da berabeinde getirmiş bulunuyor. Bu gece itibari ile motorine büyük bir zam bekleniyor. Geçtiğimiz sene başında 18 TL civarında seyreden akaryakıt fiyatları, kürwsel olaylar, dolar kuru ve petrol fiyatlarının oynaklığından mütevellit 1 sene içerisinde neredeyse 3 katı arttı. Son dakika gelen haberler doğrultusunda bu gece yarısı geçerl olmak üzere yeni bir zam yapılacağı sektörel kaynaklar tarafından duyuruldu. 

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Pandemi dönemi akabinde başlayan küresel enerji krizi ve artan enflasyon, zaten durumu git gide vahimleşen bireyin ulaşım hayatını da akaryakıt zamları ile zorlaştırıyor. Akaryakıta yapılan artış sadece sürücüleri ilgilendiremezken, günlük yaşamın birçok alanında fiyat artışları da kaçınılmaz hale geliyor. BU artışlar ürün ve hizmet zamları olarak uygulanmaya devam ediyor. 

MOTORİNE ZAM

Bu gece yarısı itibari ile geçerli olan zam motorine uygulanacak ve motorin fiyatları 1.36 kuruş artacak. Yapılması beklenen zam sonrasında, İstanbul'da motorin litresi 40 lira 55 kuruşa dolacak iken, Ankara'da ise 41 lira 60 kuruştan satışa sunulacak. 

Temmuz ayında olası yaşanacak olan ÖTV düzenlemesi ile birlikte her ürün ve hizmete yüzde 20 oranında zam yapılması bekleniyor. Yapılan zam ile birlikte bu tutarın 8 TL'ye ulaşabileceği konuşulurken, öncesinde yapılan zam uygulaması bu gece yarısı itibari ile devreye alınacak. 

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