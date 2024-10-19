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Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Sürücü evden çıkmadan akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, kendisine sunulan fırsatlarla alakalı detaylar da merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:16
Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Akaryakıt fiyatları yükselişine devam ediyor. Yakıt fiyatları araç kullananları etkilediği gibi, tüm halkı yakından ilgilendirirken, taşıma masraflarının artması zam olarak geri dönebiliyor. Sürücü evden çıkmadan akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, kendisine sunulan fırsatlarla alakalı detaylar da merak ediliyor. Bankalar tarafından akaryakıt firmaları ile yapılan anlaşmalar kapsamında bir çok geri iade kampanyası da başlamış bulunuyor. Kamu bankası devi Halkbank tarafından başlatılan kampanyalar dikkatle takip edilirken, Paraf, akaryakıt harcamalarına özel sunduğu kampanya ile tüketicileri cezbedeceğe benziyor. 1 Ekim’de başlayan geri iade kampanyası ile alakalı detaylar yakından takip ediliyor.  

HALKBANK AKARYAKIT KAMPANYASI

1 Ekim - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında, yurt içindeki akaryakıt alımlarında geçerli olan kampanya kapsamında  TL geri iade Parafpuan olarak geri ödeniyor. 00 TL ve üzeri dördüncü harcamaya tam 250 TL ParafPara kazanma fırsatı kampanya kapsamında müşterileri bekliyor.  

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Bankalar tarafından sunulan kampanyalardan faydalanmak için ilk şart kampanyaya dahil olma şartı olarak bilinirken, harcama yapmadan önce gerek mobil uygulama gerek internet bankacılığı aracılığı ile gerekse de SMS ile kampanyaya dahil olunabiliyor. Kampanyaya mobil uygulama üzerinden katılmak için öncelikle Paraf Mobil uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklamak yeterli olurken, YAKIT" yazıp 3404'e (KKTC için 3444'e) SMS göndererek de kampanyaya dahil olunuyor. Banka tarafından kampanya ile alakalı yapılan uyarılarda her bir müşterinin kampanyadan bir kere faydalanabileceği olarak belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılacak ilk harcama kampanyaya dahil olacak.  

Sadece dört adet 1.000 TL üzeri akaryakıt alışverişi yaparak 250 TL kazanılacak bu kampanyada hak sahibi olunan bu iadeler 29 Aralık tarihine kadar kullanılabilecek.  

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