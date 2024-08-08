Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Akaryakıt fiyatlarında son 1 senede yaşanan artış, vatandaşa zor zamanlar yaşatıyor. Brent petrolde yaşanan artış, direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkilerken, diğer taraftan küresel olaylar da artışama mahal verebiliyor. Bu artış karşısında vatandaş sunulan alternatifleri yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatları, sürücülerin günlük yaşamını etkilemeye devam ederken, Ziraat Bankası yeni bir kampanya ile müjdeli bir haberi duyurdu.

Bir süredir devam eden kampanya ile alakalı olarak açıklama yapan Banka, kampanyanın 15 Ağustos'a kadar geçerli olacağını ve harekete geçilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kampanya kapsamında, Petrol Ofisi istasyonlarından yapılacak akaryakıt harcamalarında müşterilere 240 TL geri iade fırsatı sunulacak. Önümüzdeki hafta içerisinde bitecek olan kampanya, yakıt alımlarını daha uygun hale getirme amacı güdüyor.





Ziraat Bankası tarafından duyurulan kampanya Bankkart sahiplerine özel olarak hazırlanırken, duyurduğu kampanya, Bankkart sahiplerine Temmuz'dan bu yana sağlanırken, 15 Ağustos tarihinde sonra ereceği belirtilmiş bulunuyor. Belirtilen tarih aralıklarında Bankkart ile Petrol Ofisi istasyonlarından yapılan ve belli bir miktarın üzerinde olan yakıt alışverişlerinde sunulan geri iade tutarı toplamda 240 TL'ye kadar ulaşıyor. Kampanyada belirlenen minimum alışveriş tutarı ise 750 TL olarak belirtilmiş bulunuyor. Kampanya şartlarında dikkat edilmesi gereken noktalarda belirtilirken, alışverişlerin yalnızca Bankkart POS’u kullanılarak gerçekleştirilmiş işlemlerde geçerli olacağı belirtiliyor. Öte yandan aynı gün içinde yapılacak işlemlerden sadece biri kampanyaya dahil edilebilecek.

ZİRAAT BANKASI YAKIT KAMPANYASI BAŞVURUSU

Kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Bankası’nın Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya Banka’ya kayıtlı cep telefonlarından sms yoluyla kampanyaya katılım sağlayabiliyor. SMS ile ‘PO’ yazıp 4757’ye SMS göndererek başvuruda bulunabiliniyor. Bu sayede, hem daha ekonomik bir şekilde akaryakıt alımı yapabilecek hem de hediyeleri kazanma şansına sahip olabileceksiniz.

15 Ağustos'ta sona erecek kampanyada hak sahibi olunacak bankkart liralar 22 Ağustos tarihinde yüklenecek ve kullanmak için de bir aylık müddet verilecek.