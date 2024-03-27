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Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Maaşını taşıyan bireye özel olarak Akbank tarafından başlatılan kampanyada 7.500 TL'ye varan ek promosyon ödemesi sağlanacağı açıklanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:34
Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Mart ayının son günlerinde bankalara tarafından bitecek olan kampanyaları ile alakalı olarak son uyarılar yapılmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda emekli, çalışan fark etmeksizin yeni kampanyalarını duyuran Akbank çalışanlara özel olarak başlattığı kampanya kapsamında ek promosyon ödemesi yapacağını belirtti.

Maaşını taşıyan bireye özel olarak Akbank tarafından başlatılan kampanyada 7.500 TL'ye varan ek promosyon ödemesi sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Kazanan Akbanklı programı adı altında başlatılan bu kampanyada her ay tek seferde yapılacak olan para transferleri ile 7.500 TL'ye varan ek ödül kazanılacağı açıklanmış bulunuyor

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KAZANAN AKBANKLI PROGRAMI

Banka tarafından yapılan açıklamada müşterinin tercih ettiği para girişini vadesiz TL hesaplarına bir sene içerisinde her ay tek seferde sağlamaları durumunda 7.500 TL'ye varan chip para promosyonundan faydalanacağı belirtilmiştir. Kazanan Akbanklı programında maaşını Akbank'a taşıyan birey bakiyesine göre 7500 TL'ye varan chip para ek promosyonu kazanıyor. Düzenlenen program kapsamında EFT, havale, ATM gibi birçok işlemden muafiyet hakkı sağlanırken Akbank'a dahil olan bütün hizmetlere de en uygun koşullarda faydalanabilme imkanı sunuluyor.

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Kazanan Akbanklı programına dahil olabilmek için mobil üzerinden Akbank müşterisi olunması ve müşteri olunması akabinde 35 gün içerisinde programa dahil olunması gerekmektedir. Akbank kartı ya da artı ürünlere sahip olan bireyin otomatik fatura talimatı vermesi ile birlikte programa dahil olabilmektedir. 7500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmek için her ay hesaplara yatan bakiye tutarında belirlenen ödemeler aktarılmaktadır.

AKBANK ÇALIŞAN PROMOSYONU

25 bin 50 bin TL arasında bakiye aktarılması durumunda 2500 TL promosyon, 50.000 100.000 TL arasında bakiye aktarımında 5000 TL promosyon ve 100.000 TL üzerinde bakiye aktarımında ise 7500 TL promosyon ödülü sağlanmaktadır. Kazanan Akbanklı programına dahil olan müşteri bankacılık işlemlerini en kolay şekilde sağlarken diğer taraftan da ek promosyon ile ihtiyacını karşılayabilmektedir

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