Akbank elini taşın altına koydu! 150.000 TL'lik şipşak kredi için bunu yapın yeter

Nakit sıkıntısı önemli bir sorun olmaya devam ediyor. İnsanların bütçelerini gelir ve giderleri arasında dengelemek için ekstra paraya ihtiyaçları var. Bu ek talep daha fazla kaynak kullanılarak karşılanabilir. Gelirini artıramayanlar için kredi çekmek tek seçenek. Bir bankadan kişisel kredi, borç almanın kolay bir yoludur. Tabii bunun bir bedeli var. Bu nedenle bireysel kredilerin maliyetine ilişkin araştırmaların sonu yok. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere cazip teklifler sunuyor. 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı. Akbank tüketici kredilerinde maliyet lideridir. İşte tüm fırsatlar..

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ AVANTAJLARI





Akbank'ın tüketici finansmanı kampanyasından faydalanmanın birçok şartı var. Bunlar BDDK'nın belirlediği kurallara uygundur. Bu nedenle ihtiyaç kredilerinde geri ödeme süresi kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir. 50.000 TL'ye kadar kredi vadesi 36 ay, 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar kredilerin vadesi 24 ay, 100.000 TL üzeri kredilerin vadesi 12 ay şeklinde sunulmaktadır. Akbank müşterilerine en uzun vadeli seçeneği sunuyor.

Akbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,66 olarak belirlendi. Bu oran piyasadaki en düşük orandır. Örneğin 150.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan bir müşteri 12 ay içerisinde aylık 16.693 TL taksit ödeyecektir. Toplam geri ödeme tutarı 201.000 TL'dir. Bu da Akbank'ın ihtiyaç kredisi maliyetlerinin ne kadar düşük olarak hazırlandığını gösteriyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Akbank'ın tüketici finansman fırsatlarından yararlanmak için başvuruda bulunmak çok kolay. Başvurunuzu Akbank'ın internet sitesi üzerinden mobil uygulamasından, ATM'sinden veya şubesinden yapabilirsiniz. Başvuru sonucu en kısa sürede tarafınıza bildirilecektir. Kredi onaylandıktan sonra para hesabınıza aktarılacaktır. Akbank'ın ihtiyaç kredisi fırsatını kesinlikle kaçırmayın..