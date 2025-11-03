Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim 2025 enflasyon verileri, Kasım ayında uygulanacak yasal kira zam tavanını netleştirdi.

TÜİK Ekim 2025 TÜFE ve Yasal Tavan

Kira artış oranları Borçlar Kanunu'na göre, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Ekim ayında TÜFE'nin on iki aylık ortalaması %38,36 olarak gerçekleşti. Bu oran, Kasım 2025 için yasal kira artış tavanını oluşturuyor.

Konutlar: %25 Sınırı Sona Erdi mi?

Konut kiralarında uygulanan ve kiracıları korumayı amaçlayan %25lik zam sınırı uygulamasının süresi 2024 yılında sona erdi. Bu nedenle konutlarda da Kasım 2025 zammı, genel kural gereği 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

İş Yeri Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenecek?

İş yeri (dükkan, ofis, depo vb.) kiralarında %25 tavanı yoktur. İş yeri kira artış oranı doğrudan TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına endekslenir. Örneğin haber metninde verilen örnekte, 12 aylık TÜFE ortalaması %58,50 olsaydı, iş yeri kiraları için yasal tavan da %58,50 olacaktı. Ancak Ekim verisi ile Kasım 2025 tavanı %38,36 olarak belirlenmiştir.

Kira Zammı Hesaplama Örneği

Kiracı ve mülk sahipleri için hesaplama yöntemi kiralanan mülk türüne göre aynıdır: 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınır. Metinde verilen örnek hesaplama böyle:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Yasal Tavan (örnek): %55

Artış Tutarı: 20.000 TL x %55 = 11.000 TL

Yeni Kira Bedeli (örnek): 31.000 TL

Gerçek uygulamada Kasım 2025 için geçerli tavan %38,36 olduğundan, aynı örnek üzerinden hesaplama yapmak gerekirse:

Artış Tutarı: 20.000 TL x %38,36 = 7.672 TL

Yeni Kira Bedeli: 27.672 TL

Sonuç ve Beklentiler

TÜİK'in açıkladığı %38,36 oranı, Kasım 2025'te yapılacak kira zamlarında yasal üst sınırı gösteriyor. Hem kiracılar hem de ev sahipleri bu oranı referans alarak sözleşme yenileme ve pazarlıklarını sürdürecek. Piyasa uzmanları, bu verinin ekonomik gidişata dair sinyaller vereceğini vurguluyor.