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Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Akbank promosyon imzasını attı. 37.100 TL kişi başı promosyon ödemesi yapıyor

Yayın Tarihi: 22.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:10
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Uzun zamandır gerek emekli gerekse de çalışanın yakın metrajında olan promosyon ödemeleri gün gün güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Erdoğan tarafından verilen müjde de emekli promosyonlarına zam yapılacağı belirtilirken, Bakan Işıkhan'da konu ile alakalı net tarihi açıkladı. Alınan bu kararlar akabinde emekli promosyonu güncellemesi için gözünü 25 Mart'a çevrilmiş iken ülke genelinde maaş promosyonları ile alakalı da gelişmeler yaşanıyor. Gerek belediyeler, kurum, kuruluşlar, büyük özel şirketler; çalışanı için promosyon ihalesine giriyor.

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MEM PROMOSYONU İMZALANDI

Düzenlenen ihalelerde en fazla ödeme veren banka, ihale kazananı olarak belirlenen süre boyunca maaş bankası olmaya hak kazanıyor. Buna karşılık ise çalışana ödül niteliğinde promosyon ödemesi yapılıyor. Son zamanlarda artışı ile dikkat çeken MEM promosyonları konusunda geçtiğimiz gün müjdeli bir haber daha verildi.

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AKHİSAR MEM PROMOSYONU

Akhisar MEM yetkilileri ve Bankaların dahil olduğu promosyon ihalesinde kazanan banka, MEM personeline 37.100 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank, Akhisar MEM'de görevli binlerce personele sağlayacağı promosyon ödemesini en kısa sürede hesaplara aktaracağını açıklamış bulunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem tarafından ihale sonrasında verilen müjde, personeli ayakta alkışlattı. Erdem tarafından yapılan açıklamada diğer katılım sağlayan tüm bankalara rekabet ortamı için teşekkürleri sunulurken, varılan mutabakatın MEM personelinin ekonomik refahına katkı sağlayacağı da belirtildi.

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