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4A 4B 4C fark etmiyor! Tüm emeklilere bedava yepyeni iki hizmet geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye sağlanacak olan destekler ile alakalı gün gün onay verilen kararları açıklamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 13:49
4A 4B 4C fark etmiyor! Tüm emeklilere bedava yepyeni iki hizmet geliyor

En son Ocak ayında zam alan emeklinin maaşları Temmuz ayında yapılacak olan zam öncesinde erimeye devam ediyor. Ocak ayında emekliye yapılan zam yüzde 49,25 olurken, en düşük emekli maaşı da alınan karar ile 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmişti. Özellikle de yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, emeklinin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı alan birey, dar gelirli kategorisinde yer alırken, devreye giren hükümet, bir çok sosyal destek çalışmasını başlatmış bulunuyor. Emekli ile alakalı 7 maddeden oluşan destek paketinde kimilerinin onay işlemi tamamlanmışken diğerlerinin de Temmuz’a kadar onay alacağı tahmin ediliyor.

Emeklilere sağlanacak olan bu ayrıcalıklar, emeklinin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor. Emekliye sosyal destek konusunda halk adeta ikiye bölünmüş bulunurken, emekliler, doğrudan maaşlarına yapılacak zamların gerekliliğini dile getirmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye sağlanacak olan destekler ile alakalı gün gün onay verilen kararları açıklamaya devam ediyor.

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 Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren destekler ile alakalı olarak planlanan adımların ilk başında sağlık reformu gelirken, sağlık erişimi konusunda sıkıntı yaşayan emeklilere özel olarak ‘sağlıkta devrim’ paketi oluşturulmuş bulunuyor. Randevu almakta zorlanan ve acil sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken emekliyi yakından ilgilendiren emekliye sağlık devriminde özellikle de pahalı ve uzun süreçli tedaviler için, devlet yen kapıları aralamış bulunuyor. Hal bu iken Sağlık Bakanlığı'nın fizik tedavi alanında yaptığı düzenlemeler ve kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alması, emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacağa benziyor.

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 BEDAVA KAPLICA HİZMETİ

Hastalığının tedavisinin kaplıcalar olduğu doktorlar tarafından ispat edilen her emekli bu destekten faydalanabiliyor. Özellikle fizik tedavi taleplerine alternatif bir seçenek oluşturması beklenen kaplıca tedavilerinin, emeklilerin sağlık masraflarını azaltacağı tahmin ediliyor.

 EMEKLİYE BEDAVA YAZ TATİLİ

Emekliye sağlanan desteklerin arasında tatil yapmalarını ve farklı şehirleri ziyaret etmelerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz konaklama imkanları da sunulurken, bunun KYK yurtları içinde geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam oranı ile alakalı çalışmalar tamamlanacak. Bu açıklama öncesinde de emekliye destek paketinin imzalanacağı tahminleri uzmanlar tarafından sunuluyor.

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