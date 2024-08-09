Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Düzenli yapılan ödemeler ve devlet desteği katkısı ile birlikte belli zamanda özel emeklilik sağlayan BES, yatırılan paranın ve devlet bankasının seçtiğiniz fonlarda değerlenmesine imkan sağlamaktadır. BES kampanyaları son zamanlarda oldukça dikkat çekerken, banalar tarafından bir çok kolylık ve imkan, müşteri çekilmesi adına sağlanmaktadır. Son zamanların en çok dikkat çeken kampanyalarına imzasını atan Akbank tarafından Temmuz ayında başlatılan BES kampanyası kapsamında 4.000 TL'ye varan iade fırsatı sunulacak. Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank, müşteri sayısını artırmak amacıyla başlattığı kampanyada yeni müşterilerini hedef alıyor.

AKBANK BES KAMPANYASI

Kampanya kapsamında, 1.000 TL ve üzeri BES başvurusu yapan müşteriler, ilk 2 ay ödedikleri katkı payını Akbank’tan geri alırken, mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olan kullanıcılarına 4.000 TL'ye kadar geri ödeme fırsatı sunarak, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılım oranını arttırmayı hedefliyor. Öte yandan davet et kazan kampanyasında da 15.000 TL chip para fırsatı sunuluyor. 19 Temmuz 2024'de başlayan kampanya Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek iken Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başlatan ve 7 Eylül’e kadar 1.000 TL ve üzeri tutarda BES kaydı yapan müşterilerin geri iade fırsatından faydalanacağı belirtilmiş bulunuyor.





Bu sayede BES alışverişlerini ilk 2 ayı hediye edilmiş oluyor. Toplamda 4.000 TL'ye kadar geri ödeme alabilen BES katılımcıları, aylık en fazla 2.000 TL olarak belirledikleri katkı paylarını iade alabilecek iken 2 ayda toplam 4000 TL alabilecek.

15.000 TL CHİPPARA KAMPANYASI DA DAHİL

Kampanyaya dahil olan müşteriye özel olarak 'davet et kazan' avantajından da faydalanmak imkanı sağlanırken, her davet edilen kişi başına yapılan ödemeler akabinde toplamda 15.000 TL chippara imkanı sağlanıyor.





1 Ağustos'ta başlatılan Chippara kampanyasında referans koduyla yakınını davet eden müşteri belirlenen kodu kullanarak mobilden Akbank Müşterisi olması ve kredi kartı başvurusu yapması durumunda kişi başına 1.500 TL kazanarak toplamda 15.000 TL’ye varan chip-para hak sahibi olabiliyor. Akbank tarafından başlatılan bu iki kampnayaya dahil olan müşteri 4 bin lira BES ve 15.000 TL chippara ile birlikte toplamda 19,000 TL kazanç sağlayabiliyor.