Resmi Gazete de onay: İkramiye 2 eş takside bölünecek! İlki Kurban Bayramı'nda gelecek

Emekli ve kimi çalışanın yanı sıra memurlar da senede iki kere ikramiye ödemesi alıyor. Bu ödemeler memura tediye ödemesi olarak sağlanıyor. Senede 2 kere ödenen ikramiye tutar ve tarihleri bakanlık tarafından belirlenmekteyken, konu ile alakalı olarak son dakika gelişmeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete de yer alan bilgilere göre memura tediye ödemesinin ilk taksidi bayramdan hemen önce 14 Haziran'da ödenecek. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan tüm işçiler bu tarihte ilk ikramiye ödemelerini otomatik olarak hesaplarında görecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ikinci taksitler ise 13 Aralık'ta hesaplara aktarılacak.





Gelirinin yarısından fazlasının devlete ait olduğu genel kamu kurumlarının hak sahibi olan ve işçi statüsünde barınan çalışanlarına sağlanan destek tediye olarak açıklanmaktadır. Tediye ödemeleri senede 2 kere belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır. Bahsi geçen işçilere her yıl için bir aylık tutarında devletçe destek sağlanmaktadır.





TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin ilk taksiti 14 Haziran tarihinde ödenecek. İkinci taksit ise 13 Aralık tarihinde hesaplara yatırılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiye özel olarak ödenen tediye tutarı her çalışan bir aylık brüt maaş tutarına denk gelmektedir. Tam Kurban Bayramı öncesine denk gelen bu ödemeler ile alakalı olarak, yapılan yorumlarda bayram ikramiyesi olarak yorumlanmaktadır.