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Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Akbank Nisan ayı kampanyaları ile bir adım öne geçmeyi başarmış gibi duruyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:54
Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Nisan ayının bitmesi ile bir çok indirim kampanyası da bitecek. Zaten maaşların enflasyon karşısında eridiği şu günlerde, alım gücü düşen vatandaş, kendisine sunulan ek fırsatlar karşısında indirimli alışveriş fırsatını yakalamak sterken, bankaların düzenlediği kampanyalar da öncü olarak tercih ediliyor. Bankalar markalar ile müşteri portföyünü genişletmek ya da ürün satmak adına düzenlenen kampanyaları ile müşterisine de kazanç fırsatı sağlıyor. Son zamanlarda adeta kampanyanın dibine vuran Akbank tarafından Nisan ayı kampanyaları geri iade fırsatı sağlayabiliyor.

AKBANK VESTEL İNDİRİMİ KAMPANYASI

Akbank tarafından Nisan kampanyaları için son haftaya girildiği duyurusu yapılmış bulunuyor. Ancak 1 Nisan itibarıyla başlayan ve Vestel ile işbirliği ile sunulan iade kampanyasından 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olduğu belirtilirken Akbank mobil üzerinden belirlenen davet kodu ile ilk kez Akbanklı olan müşteriye özel olarak fırsatlar sağlanıyor.

AKBNK

Bankaya ''1043Vestel'' kodu ile yeni müşteri olan ve akabinde kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan, Sonrasında da vestel.com.tr ya da Vestel yetkili satıcılarından Akbank kredi kartları ile yapılacak olan harcamalara geri iade fırsatı belirtilmiş bulunuyor. Geri iade tutarı 2000 TL ile 5.000 TL arasında değişkenlik gösterdiği kampanyada 20.000 TL ile 40.000 TL arası harcamalara 2000 TL; 40.000 TL ve üzeri Vestel harcamalarına ise 5000 TL iade imkanı sağlandığı belirtilmiş bulunuyor. Banka tarafından belirlenen şartlarda sadece yeni müşteri olunması ve 1043Vestel davet kodu ile Akbanklı olunması gerekiyor. Yeni müşteri olan her bireyin Sadece bir kez yararlanabildiği kampanya, bireysel müşterilere özel olacağı detayları kampanya sayfasında yer alıyor.

31 Mayıs tarihi son alışveriş yapılma tarihi olarak kampanya detaylarında yer alıyor. Mobil üzerinden belirlenen kod ile Akbank'lı olan bireye 5000 TL iade fırsatı sunan bu kampanyanın yanı sıra Nisan ayında Akbank tarafından bol bol kampanya sunulmuş bulunuyor. Bu kapsamda Geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi nisan ayı içerisinde de birçok geri iade fırsatı bankanın resmi internet sitesindeki kampanyalar sayfasında yer alıyor

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