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Akbank müşterileri etrafına topladı! 4.000 TL dağıtıyor

Bankacılık sektörünün dijitalleşme yolunda attığı en önemli adımlar mobil uygulamalar olarak biliniyor

Yayın Tarihi: 19.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 16:02
Akbank müşterileri etrafına topladı! 4.000 TL dağıtıyor

Bankacılık sektörünün dijitalleşme yolunda attığı en önemli adımlar mobil uygulamalar olarak biliniyor. Dijital dünyaya giriş yapıldığı son zamanlarda mobil uygulamanın yaygınlaştırılması adına bankalar tarafından çeşitli kampanyalar sunulurken, mobilden müşteri olunması durumunda ya da alternatif olarak mobilden başvuru yapılması ya da harcama yapılması durumunda bankalar ek ödeme yapabiliyor. Müşteriler için başlatılan bu kampanyalar oldukça dikkat çekiyor. Marka ya da firmalarla yapılan anlaşmalar dikkatleri üzerine toplarken, son zamanların kampanya devi Akbank tarafından başlatılan kampanyalar da bir hayli ilgi görmeye devam ediyor.

AKBANK KAMPANYASI

Akbank TeknoSA ile işbirliği kapsamında başlattığı kampanyada 4.000 TL iade edeceğini belirtmiş bulunuyor.

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Banka tarafından 6 Haziran'da başlatılan kampanya 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Yeni Akbank müşterisi olan birey davet kodu ile bu işlemi tamamlaması akabinde Teknosa'da yapacakları harcamalarda 4000 TL'ye kadar nakit iade fırsatı kazanabilecek.

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“ 1008TEKNOSA4 ” davet kodu ile Akbank mobilden ilk kez banka müşterisi olan birey 31 temmuza kadar kredi kartı başvurusu yapıp onay alması akabinde Teknosa mağazaları ya da internet sitesi üzerinde yapacakları harcamalarda 4000 TL'ye kadar nakit iade fırsatından faydalanabilecek. 9.999 TL'ye kadar Teknosa harcamasına 500 TL iade fırsatı sunan banka, 25.000 TL'ye kadar 1000 TL ve 25.000 TL ve üzeri harcamalara ise 4.000 TL nakit Ödeme yapacak. Sadece bireysel müşterileri ilgilendiren kampanyadan her birey Sadece bir kez faydalanabilecek. Hak sahibi olunan nakit iade tutarı ise Eylül ayında müşterinin harcama yaptığı karta tanımlanacak

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Akbank müşterileri etrafına topladı! 4.000 TL dağıtıyor

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