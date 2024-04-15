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Akbank müşterilerine uyarı! 1 sene boyunca bedava uçma imkanı sağlanacak

Yeni müşteri kazanma yolunda sunduğu kampanyaları ile adından bahsettiren Akbank, her ay başında kampanya revizeleri ile müşteri yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:52
Akbank müşterilerine uyarı! 1 sene boyunca bedava uçma imkanı sağlanacak

Yeni müşteri kazanma yolunda sunduğu kampanyaları ile adından bahsettiren Akbank, her ay başında kampanya revizeleri ile müşteri yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Sunulan kredi kampanyaları, geri ödeme kampanyaları ve fatura kampanyalarının yanı sıra bedava işlem kampanyaları da merak edilirken, düzenlenen yeni kampanyalar arasında bedava işlem sağlayanlar da oldukça ilgi görüyor. Akbank Nisan kampanyalarının ortasına gelinmişken sunulan kampanyada belli işlemleri sağlayan müşteriye 1 sene boyunca bedava hizmet imkanı sunulmuş bulunuyor.

AKBANK LOUNGEME KAMPANYASI

Akbank Nisan ayı kampanyaları arasında yer alan seyahatleri neşelendirecek kampanya olarak tanımlanan LoungeMe kampanyası ile belli hizmetlerin bedava sağlanacağı belirtildi. Akbank Mobil uygulama aracılığı ile alınacak olan bir kod ile birlikte bahsi geçen uygulama üzerinden dünyada 300'den fazla havalimanında geçerli ve yılda 5 giriş hakkı elde edebilecek Explorer paketini tamamen ücretsiz olarak sağlanacak

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Kampanyadan faydalanmak isteyen bireyin Akbank mobil uygulamasına giriş yapması akabinde kampanyalar menüsünde yer alan Winx Dünyası programı başlığında yer alan Havalimanı ayrıcalıkları kampanyasına katılıp kodu kaydetmesi yeterli olacak. LoungeMe uygulamasının indirilmesi ve üyelik oluşturulması akabinde de ödeme ekranına indirim kodunun girilmesi ile birlikte ücretsiz satın alma işlemi tamamlanacak.

Bu işlemler sonrasında verilen QR kodu ya da kodun altında yer alan numara ile birlikte LoungeMe personeline gösterilerek giriş yapılabilecek. Senede 5 bedava giriş hakkı sağlanacak olan kampanyada bu haklar 1 yıl itibariyle geçerli olacak. Ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde 400'den fazla havalimanında geçerli olacak olan bu uygulama ile Explorer paketi ücretsiz olarak sunulacak

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