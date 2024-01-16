Akbank müşterisini yakından ilgilendiriyor! 31 Ocak saat 23.59’a kadar 2700 TL iade ediliyor

Akbank tarafından müşterisine sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Sektörün önde gelen isimlerinde olan Akbank, Axess kredi kartına yönelik kampanyalarını açıklamaya devam ederken, çoğu kampanyanın 31 Ocak tarihi itibari ile biteceği konusunda bilgilendirme sunmuş bulunuyor. Akbank müşterisi olan her bireyi yakından ilgilendiren kampanyanın detayında Axess kredi kartı başvurusu yapıp, belirlenen limit harcamasını tamamlayan müşteriye geri iade imkanı sağlanıyor.

Akbank ürünü olan Axess kredi kartı başvurusu yapan ve onay alması akabinde belirtilen sektörlerde 500 TL ve üzeri harcama yapan müşteriye 200 TL'ye varan geri ödeme imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.





31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak olan kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri eczane, optik, kozmetik, kuaför salonu, petshop harcamalarına yüzde 10 indirim imkanı sunan banka, toplamda 200 TL'ye varan indirim sağlayacak. Kampanyaya dahil olmak için harcama öncesinde başvuru şartı bulunmaktayken, Juzdan uygulaması üzerinden ya da SMS aracılığı ile başvuru işlemi tamamlanabilecek. SMS ile harcama ve iade kampanyasına dahil olabilmek için büyük harflerle ''SAĞLIK'' yazıp 4566'ya SMS göndermek yeterli olacak.

YENİ AXESS'LİLERE ÖZEL KAMPANYALAR

Kredi kartı kullanıcı sayısını arttırmak isteyen banka tarafından sunulan kampanya da ilk kez Axess kredi kartı başvurusu yapan müşteri; market, giyim ve akaryakıt sektörlerinde her 2.500 TL ve üzeri harcamaya 250 TL, toplam 2.500 TL’ye varan indirim kazanacak.

31 OCAK SON

Axess kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren bu iki kampanya 31 Ocak'ta sona erecek iken, banka tarafından yapılan uyarıda aynı gün içinde, aynı iş yerinden yapılacak olan ilk 2.500 TL’lik harcama kampanyaya dahil edilebilecek.