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Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

on zamanlarda sunduğu kampanyaları ile oldukça dikkat çeken Akbank tarafından Haziran ayı kampanyaları tam yaza göre olarak değerlendirilirken, söz konusu kampanyalara olan ilgi de git gide artıyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:39
Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

Bankalar tarafından başlatılan kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Gerek bankamatik kartı olan gerekse de kredi kartı ile alışveriş yapacak birey, daha indirimli alışveriş yapabilmek ya da artı bonus kazanabilmek adına bankalarının düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar da gerek yeni müşterilerine gerekse de kendi müşterilerini yakından ilgilendiren kampanyalarını duyuruyor. Son zamanlarda sunduğu kampanyaları ile oldukça dikkat çeken Akbank tarafından Haziran ayı kampanyaları tam yaza göre olarak değerlendirilirken, söz konusu kampanyalara olan ilgi de git gide artıyor. Akbank, müşterilerine özel bir kampanya ile cüzdanlarını dolduracağını belirtti. Söz konusu kampanyada harcama yaptıkça yapılan harcamanın bir kısmı iade ediliyor.

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Troy Logolu Akbank Kart ile alışveriş yapan birey, söz konusu kampanya kapsamında 500 TL indirim imkanını kazanıyor. Juzdan uygulamasından hemen katıl butonunun tıklanması ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak olan başvurulara istinaden "TROY500" yazıp 4566'ya SMS gönderen müşterinin de hak sahibi olacağı kampanyada yapılan alışverişe göre ödül dağılımı belirleniyor.

Giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde geçerli olan kampanyada 1.000 TL ve üstünde yapılacak her alışverişe 100 TL ödeme yapılacak iken, toplamda 5 bin liralık alışverişe 500 TL2lik indirim sağlanıyor.

Banka tarafından söz konusu kampanya ile alakalı olarak uyarılara da resmi web adresi üzerinden ulaşılırken, Aynı gün aynı iş yerinden yapılacak alışverişlerden ilkinin kampanyaya dahil olacağı da belirtildi.

Axess Troy logolu kartlar ve Akbank Kart Troy logolu kartlar kampanyaya dahil edilirken, kampanyanın amacı, Türk Troy’un yaygınlaştırılması olarak biliniyor.

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