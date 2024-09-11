Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Kredi faizlerinin geçtiğimiz seneden bu yana revaca çıkması, taşıt kredisi faizlerini de etkilemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:51
Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Kredi faizlerinin geçtiğimiz seneden bu yana revaca çıkması, taşıt kredisi faizlerini de etkilemeye devam ediyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, araç alımı için kredi kullanmak adına bankaların yolunu tutarken, artan faizlerden mütevellit geri ödemesi de bir hayli fazla seyredebiliyor. Bankalar zaman zaman krediler konusunda kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Özellikle de düşük faizli krediler tüm dikkatleri üzerine toplarken, markalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde hazırlanan kredi kampanyaları acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlıyor.  

Akbank tarafından başlatılan kampanya da tüm dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile yapılan anlaşma kapsamında özel kredi kampanyasıyla müşterisinin karşısına çıkan Akbank, 700.000 TL’ye kadar sıfır faiz imkanı sağlıyor. Teknoloji, konfor ve güvenliğin bir araya geldiği T10X modeli, %0 faiz oranıyla ve 12 ay vadeyle satın alma fırsatı Akbank müşterilerini bekliyor. 

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

AKBANK TOGG KAMPANYASI 

Akbank, Togg’a özel bu kredi kampanyası sayesinde müşterilerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağlarken, onay konusunda da işlemler bir hayli hızlı seyrediyor.  

AKBANK FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ 

Kredi tutarının 700.000 TL olduğu kampanyada, %0 faiz oranıyla birlikte toplam geri ödeme 700.000 TL olarak sağlanırken, aylık taksit tutarı ise 58.000 TL olarak hesaplanmış bulunuyor. TOGG kredisinde yıllık maliyet oranı %0,5650 olarak kaydedilmiş bulunuyor.  

Banka şubelerinden veya dijital kanallardan kolaylıkla başvuru imkanı sağlayan Akbank, ülkemizin ilk milli otomobili TOGG alımını kolaylaştırmayı hedefliyor.   

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Togg T10X  İLE SIFIR EMİSYONLU SÜRÜŞ SEFASI 

Elektrikli otomobiliyle çevre dostu bir seçenek sunan Togg T10X, hem performansı hem de kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. 700.000 TL’lik taşıt kredisi ile bu modern aracın sahibi olmanın keyfini çıkartmak bankaya başvuru yapmak yoluyla tamamlanabiliyor. 


İLGİLİ HABERLER

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor
7
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek