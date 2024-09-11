Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Kredi faizlerinin geçtiğimiz seneden bu yana revaca çıkması, taşıt kredisi faizlerini de etkilemeye devam ediyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, araç alımı için kredi kullanmak adına bankaların yolunu tutarken, artan faizlerden mütevellit geri ödemesi de bir hayli fazla seyredebiliyor. Bankalar zaman zaman krediler konusunda kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Özellikle de düşük faizli krediler tüm dikkatleri üzerine toplarken, markalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde hazırlanan kredi kampanyaları acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlıyor.

Akbank tarafından başlatılan kampanya da tüm dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile yapılan anlaşma kapsamında özel kredi kampanyasıyla müşterisinin karşısına çıkan Akbank, 700.000 TL’ye kadar sıfır faiz imkanı sağlıyor. Teknoloji, konfor ve güvenliğin bir araya geldiği T10X modeli, %0 faiz oranıyla ve 12 ay vadeyle satın alma fırsatı Akbank müşterilerini bekliyor.

AKBANK TOGG KAMPANYASI

Akbank, Togg’a özel bu kredi kampanyası sayesinde müşterilerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağlarken, onay konusunda da işlemler bir hayli hızlı seyrediyor.

AKBANK FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ

Kredi tutarının 700.000 TL olduğu kampanyada, %0 faiz oranıyla birlikte toplam geri ödeme 700.000 TL olarak sağlanırken, aylık taksit tutarı ise 58.000 TL olarak hesaplanmış bulunuyor. TOGG kredisinde yıllık maliyet oranı %0,5650 olarak kaydedilmiş bulunuyor.

Banka şubelerinden veya dijital kanallardan kolaylıkla başvuru imkanı sağlayan Akbank, ülkemizin ilk milli otomobili TOGG alımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Togg T10X İLE SIFIR EMİSYONLU SÜRÜŞ SEFASI

Elektrikli otomobiliyle çevre dostu bir seçenek sunan Togg T10X, hem performansı hem de kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. 700.000 TL’lik taşıt kredisi ile bu modern aracın sahibi olmanın keyfini çıkartmak bankaya başvuru yapmak yoluyla tamamlanabiliyor.



