Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

Ekonomik koşullar maaşların erimesine mahal verdiği şu günlerde özellikle de emekli ve çalışan kesim için ek ödemeler büyük önem arz ediyor. Ek ödeme olarak bankaların sunduğu fırsatlar arasında promosyon ödemesi hak sahiplerinin ceplerini dolduruyor. Emekli promosyonlarına geçtiğimiz Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde kapsamında artış yapılmış, kamu bankalarında başlayan zam furyası özel bankalara da sıçramıştı. Şu sıralar bankaların rekabet ortamı promosyonlar olarak süregelirken, düzenlenen kampanyalar ile birlikte bu tutar 24.000 TL’ye kadar ulaşmış bulunuyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışan da kimi şartlarda promosyon ödemesi alabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversitelerde bankalarla yapılan anlaşmalar kapsamında maaş bankası olabilmek adına en çok promosyon ödemesi yapan banka kazanan olurken, konu ile alakalı gelişmeler gün gün açıklanmaya devam ediyor.

2024 MEM PROMOSYONLARI

Geçtiğimiz sene en dikkat çeken çalışan promosyonları belediye ve MEM promosyonları olarak bilinirken, kamuoyuna sunulan rekor promosyon anlaşmaları dikkatleri üzerine topluyor. Eğitim alanında eğitimcilere 2023 yılında verilen komik rakamlara istinaden 2024 yılında bu rakamlarda artış ve rekor tazelemeleri de devam ediyor.

Geçtiğimiz gün İstanbul’dan duyulan yen bir promosyon ihalesi Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden duyuruldu. İlçede görev yapan öğretmenlere müjdeli bir haber verildi. Bir çok bankanın dahil olduğu maaş ihalesinde en çok promosyon ödemesi yapacağını belirten Akbank, 60.250 TL rakam ile 3 sene boyunca maaş bankası olmaya hak kazandı. MEM görevlileri ve öğretmenlere Akbank tarafından tek seferde ve tek seferlik bu dev ödeme yapılacak. Son dönemlerde bankalar arasında yaşanan rekabetler dikkatle takip ediliyor. Özellikle de öğretmenlere yönelik promosyon anlaşmalarını yeniden gündeme çıkmaya devam ediyor. 2022 yılında büyük ilgi gören bu anlaşmalar, 2023'te bir süreliğine gündemden düşmüş bulunurken, yeni yıl itibari ile rakamlar tekrardan güncellenmiş bulunuyor.

ÖĞRETMENLERE EK ÖDEMELER

Öğretmenlere verilen ek ödemeler arasında en dikkat çeken ek gelir promosyonlar olarak biliniyor. Promosyon ödemeleri, öğretmenlere ek bir gelir kaynağı sağlamakta iken enflasyonun yüksek seyrettiği şu dönemde öğretmenlerin ceplerini rahatlatıyor.

PROMOSYONLARIN BANKALARA FAYDALARI