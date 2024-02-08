Akbank'tan Sevgililer Günü gösterisi! 300 TL'ye ek 250 TL hediye edilecek

Son zamanlarda bankaların sunduğu geri ödeme kampanyaları tüm ilgi ve odağı üzerine topluyor. Düzenlenen kampanyalarda belirlenen şartları sağlayan müşteri geri iade ödemesi alabiliyor. Bu imkan hem artı para olarak dönerken hem de alışverişin daha ucuza yapılmasını sağlayabiliyor. Akbank'ta ay ay kampanya güncellemelerini sunuyor. Öyle ki yeni yıl itibari ile kampanya kalem sayısında artışa geçen Akbank, kredi kartı kampanyaları ile müşterisinin adeta cebini dolduruyor. Şubat ayında hız kanan kampanyalar Sevgililer Gününde sevgilisine hediye almak için müşteriyi harekete geçireceğe benziyor.

AXESS 300 TL GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Axess tarafından bugün başlatılan kampanyada marka ile işbirliği yapıldığı belirtilmiş bulunuyor. Bugün başayan ve sadece 10 gün sürecek olan kampanyada tek seferde yapılan ilk 3.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişinize 300 TL chip-para hediyesi verilecek. Juzdan uygulamasını kullanan müşteriyi ilgilendiren söz konusu kampanyaya katılım şartı bulunuyor. Juzdan’dan “Hemen Katıl” butonuna tıklayarak anında kampanyaya katılım sağlanıyor.





Axess ve Altınyıldız Classics ile ortaklaşa başlatılan kampanyaya “ALTINYILDIZ” yazıp 4566’ya SMS göndererek de katılabileceksiniz. Banka tarafından yapılan açıklamada en fazla 300 TL chip-para kazanma hakkının olduğu belirtildi. Özellikle de sevgililer günü için Altınyıldız'dan alışveriş yapmak isteyen birey için bu kampanya oldukça avantajlı kazanç sağlayacağa benziyor.

250 TL GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Öte yandan Şubat kampanyaları arasında en dikkat çeken kampanyalardan biri de giyim,kozmetik ve çiçek sektörlerinde yapılan alışverişe sağlanan geri ödemeler olarak bilinirken, bankanın başlattığı kampanyada 1.500 TL ve üzerinde yapılacak ikinci ve sonraki her harcamaya 50, toplamda 250 TL chip para geri ödeme şansı bulunuyor. Ay başında başlayan kampanyanın ay sonunda biteceği açıklanırken, kampanya kapsamında en fazla 250 TL geri ödeme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.





TOPLAM 550 TL ÖDEME

Axess tarafından sunulan bu iki kampanya da Sevgililer Günü için avantajları bir araya getiriyor. Müşteri 2 kampanyaya da dahil olması durumunda toplamda 550 TL'ye varan ek ödeme imkanından faydalanabiliyor.