Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

2024 yılı zam görüşmeleri devam ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli maşları ile başlayan bu serüven yerini özel sektör ve belediye zam görüşmeleri ile devam ediyor. 2023 yılının ikinci yarısı için açıklanan enflasyon oranı her birey için taban zam olarak işaretlenmiş iken refah payı zamları da eklenerek yeni maaşlarda şekillenmeler devam ediyor. 2024 belediye zamları için görüşmeler devam ederken, toplu iş görüşmeleri sonuçları kamuoyuna sunuluyor. Ocak ayı itibari ile geçerli olacak görüşme mutabakatlarında 3 aylık fark ödemeleri artarken, Mart ayı itibari ile geçerli olan toplu iş görüşmesi anlaşmalarında da Mart ayında zamlı maaşlar hesaplara aktarılacak. Belediye işçileri ve kadrolu personel için 2024 yılı zamları görüşmeleri devam ediyor.





TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM

Belediye yetkilileri ve sendikalar arasında düzenlenen toplu iş görüşmeleri neticesinde çalışanı utlu edecek rakamlar açıklanabiliyor. Bunun ilk sebebi, çalışanın enflasyon karşısında ezilmemesi ve alım gücünün yüksek olması olarak bilinirken, yerel seçimlerde tercihler konusunda etkili bir sebep olabiliyor. Belediye başkanları koltuklarını kaybetmemek ve kendi personelin oyuna sahip olmak için de zam oranını genişletebiliyor.

Geçtiğimiz gün düzenlenen ve akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulan toplu iş görüşmesi sözleşmesi tamamlandı. Ülke genelinde herkesi ağzını açık bırakan zam oranı yüzde 94 olarak açıklanırken, 17.002 TL olarak ödenen belediye asgari ücreti bu sayede 33 bin liranın üzerine çıktı.





Şişli Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmeleri başarıyla tamamlandı. 1 Mart 2024 itibarı ile başlayan ve 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olacak olan binlerce işçiyi etkileyen toplantı sonucu ayakta alkışlandı. Yeni toplu iş sözleşmesi ile birlikte Şişli Belediyesi personel maaşlarında önemli artışlar yapıldı. Belediyede en düşük maaş asgari ücret olarak açıklanırken, yapılan anlaşma kapsamında en düşük işçi maaşı 33 bin TL'ye yükseltildi. Personele %94 zam imzasının atılması sonrasında en düşük ücret alan işçinin aylık geliri ise 46.000'nin üzerinde seyredeceği hesaplandı.

SOSYAL HAKLARDA GENİŞLEME

Belediye çalışanlarına sosyal haklarda da önemli genişlemeler sağlandı. Doğum izni, mazeret izninde artış ve regli izni gibi birçok haklara esneklik getirildi