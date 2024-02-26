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Konutu ve işyeri olana bugün müjde verildi: Başvurana yüzbinlerce lira hibe verilecek:

Yeni hibe programını detayları açıklanmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan toplantı sonuçlarında o bireye 400 bin lira ve 750 bin lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:08
Konutu ve işyeri olana bugün müjde verildi: Başvurana yüzbinlerce lira hibe verilecek:

Geçtiğimiz sene yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrasında gerek işyeri sahipleri gerekse de konut sahipleri zor durumda kalmıştı. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yanı sıra geride kalanlar bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışırken, devlet tarafından sağlanan destekler ile ayakta kalma çabaları devam ediyor. Belediyeler de bu kapsamda çalışmalarına hız kazanmış bulunuyor. Sabah saatlerinde Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklama da başvuran bireye yüz binlerce lira destek sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Bugün düzenlenen toplantıya Vali Şıldak'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras ile birlikte bağlı bulunan 13 ilçe belediye yetkililerinin dahil olduğu açıklandı.

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ŞANLIURFA'DA YENİ HİBE PROGRAMI

Şanlıurfa'da da deprem yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafında yapılan son dakika açıklamada başvuru yapan bireye 400 bin lira ile 750 bin lira arasında hibe desteği sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Başlatılan orta ve üzeri hasarlı yapıların yerinde yeniden yapımı projesi kapsamında, konut için 750 bin ile bir milyon TL arasında, işyeri için ise 400 bin TL tutarında hibe desteği sağlanacak. 

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400.000 TL-750.000 TL DESTEK ÖDEMESİ

Yerel yönetimler ve belediye arasında bugün düzenlenen toplantı sonuçları açıklandı. Düzenlenen koordinasyon toplantısı sonuçları Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından duyuruldu. Düzenlenen desteklerin arttırılması ve hızlanması konusunda gelişmelerin yaşandığı toplantıda Vali Şıldak, çalışmaları yakından takip ettiğini açıkladı. 

Vali Şıldak tarafından yapılan toplantı değerlendirmesinde, bu çalışmanın hükümetin deprem sonrası yeniden yapılaşma adıja attığı dev adım olarak nitelendirilirken, hak sahibi olmak isteyen vatandaşın kısa süre içerisinde başvurumalarını tamamlaması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor. Vali Şıldak, ayrıca, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin bu konuda vatandaşları bilgilendirmek için daha etkin olmalarını talep etti.

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