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Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

2024 yılı zamları devam ediyor. Dijital platform zamları gün gün açıklanıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:52
Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve başarılı bir çok projeye imza atan EXXEN platformu yerli olması sebebiyle çok tercih ediliyor. Uzun zamandır aramızda olan EXXEN abonelik ücretleri de yeni yıl zamlarından nasibini aldı. EN son geçtiğimiz günlerde Disney Plus'a yapılan zam akabinde Exxen platformu için de zam tutarları belirlendi.

Türkiye'nin yerli dijital platformları arasında yer alan Exxen abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Platformun sahibi Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada Bugün itibarıyla geçerli olacak olan yeni fiyatlar belirtildi. Belirtilen rakamlarda Exxen abonelik ücretlerini yüzde 30 zamlandığı açıklanırken reklamlı ve reklamsız abonelik paketlerine yapılan zam oranı uygulaması bugün başladı.

TL

DİJİTAL PLATFORM ZAMLARI

Reklamlı Exxen üyelik tutarı 99,90 TL'den 129 TL'ye artış gösterirken, reklamsız olarak kullanan vatandaş ise bu kapsamda 179 TL aylık abonelik ücreti ödeyecek. Yıllık abonelik paketlerinin iptal edildiği açıklaması yapılırken Exxen Spor abonelikleri de 289 TL ve 339 TL arasında değişkenlik gösterecek.

TL

EXXEN ÜYELİK ZAMMI

2021 yılının ilk günü yayın hayatına başlayan ve Acun Medyanın bünyesinde yer alan Exxen; Reality Show, dizi, film, belgesel, çizgi film gibi birçok programı ile çok çeşitli yaş gruplarına hitap etmektedir. 2021-2022 sezonu ile birlikte 3 sezon boyunca UEFA'nın bütün maçlarının resmi yayın haklarını Satın almış bulunmaktadır. Yıllık bütçesi 900 milyon TL olarak açıklanan Exxen platformunun abonelik ücretlerine zam yapılması sonrasında yeni tarife fiyat uygulamaları Bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Türkiye'de birçok paralı platform yer almaktadır. Netflix, Blue TV, Disney Plus, Amazon Prime gibi birçok yayın platformlarıyla rekabet eden Exxen TV bu platformlar arasında kalıcılığı arttırmak ve uyum sağlamak amacıyla daha iyi yapımlar sunmak adına fiyat güncellemesine gittiği bilinmektedir.

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