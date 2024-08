Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Evlerin ve kişilerin temel ihtiyacı olan ürünlerin fiyatları gün gün artmaya devam ediyor. Enflasyon odaklı zamlar cepleri zorlarken, vatandaş ya daha ucuz ürünlere yöneliyor ya da aynı üründen tasarruf edip daha az kullanma yoluna koyuluyor. özellikle de zincir marketlerin sunduğuı indirimler hayat kurtarıcı olabiliyor. Her jaftanı belli günleri zincir marketlerde bir çok indirim düzenleniyor. Evin her köşesine ulaşacak ürünlerde yapılan indirimlerin yanı sıra kişisel olarak da özel kataloğlar hazırlanabiliyor. Uzun zamandır her hafta Cuma günü indirimlerini katlayarak çoğaltan BİM 13 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda da birbirinden indirimli ürünleri dahil etti. Sevilen markaların sevilen ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerla marketlerde müşterisini bekliyor.

Yeni dönem kataloğunda yer alan birbirinden indirimli ürünler, kadınları mest edeceğe benziyor. Özellikle de makyaj tutkunları kadınların gönlüne çelen BİM, çok tasnıdık markalardaki indirimleri ile dikkat çekeceğe benziyor. Cuma günleri akabinde Salı günleri de mini indirim listesini sunan BİM 13 Ağustos 2024 aktüel kataloğ ürünleri 2 sayfa dolu dolu ve adeta kadınlara hitap ediyor. Makyaj malzemeleri, iç çamaşırı, bakım ürünlerinin yanı sıra 2. sayfadaki süt ürünleri insdireimi de dikkat çekiyor. dirimli ürünlerin çeşitliliği, alışveriş yapanların ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bütçelerine de katkı sağlayacağa benziyor.

BİM 13 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim'in yeni kataloğu, kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan iç çamaşırı, kişisel bakım ve makyaj ürünlerini bir araya getiriyor. Yapışkanlı silikon sütyen, göğüs dikleştirici bant, Golden Rose markalı ruj, maskara ve nemlendirici gibi çok kullanılan ürünler BİM indirim listesinde yer alıyor. Özellikle de Cupcakes temalı ürünler genç kızların dikkatini üzerine çekeceğe benziyor.

BİM 13 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda yer alan bazı önemli ürünler:

Yapışkanlı Silikon Sütyen: 149 TL

Göğüs Dikleştirici-Gizleyici Bant: 89 TL

Golden Rose Kalem Ruj: 89 TL

Golden Rose Maskara: 99 TL

Mara Duş Jeli (350 ml): 45 TL

Angie Vücut Spreyi (150 ml): 47,50 TL

Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti: 199 TL olarak yerini alıyor.

KADINLARIN TERCİHİ BİM OLACAK

BİM makyaj ürünleri listesinde yer alan bir çok ürün Salı günü listede yer alacak iken, bu ürünleri almak için sabahın ilk saatleri itibari ile kuyruk oluşacağa benziyor.