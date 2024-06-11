Alışveriş daha keyifli olacak! İnternetten alışveriş yapanlara 550 TL ek ödeme!

İnternet üzerinden alışveriş özellikle de pandemi dönemi akabinde bir hayli ilgi görmeye başladı. İhtiyacını oturduğu yerden tek tık ile almanın kolaylığı vatandaşı cezbederken, farklı kesimlerden daha avantajlı ürünler alma hakkı da kazanan vatandaşın ilgisi gün gün artmaya devam ediyor. Hal bu iken bankalar tarafından başlatılan kampanyalar da yoğun ilgi görüyor. Bankalar tercih edilebilmek amacıyla ay ay kampanyalarını sunmaya devam ederken, özellikle de geri iade kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Bu sayede alışverişlerin bedavaya gelmesi ya da indirimli olarak edinilmesi sağlanıyor.



Denizbank son aylarda başlattığı kampanyalar ile dikkatleri üzerine toplarken, internet üzerinden alışveriş yapan müşterisine özel olarak hazırladığı kampanya da 550 TL'ye varan ödeme yapacağını belirtti.





DENİZBANK ONLİNE ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

Banka tarafından belirlenen internet mağazalarından yapılacak olan her alışverişe geri iade fırsatı sunan banka bu kapsamda 550 TL’ye varan ödeme yapacak. Geri iadeler bonus olarak sağlanacak iken her alanda kullanılmasının da önü açılacak.

Trendyol, Trendyolmilla, N11, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Amazon ve Boyner gibi ülkenin en nezih alışveriş sitelerinden yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacağı belirtilen kampanyada her 1.000 TL'lik alışverişin ardından, bir sonraki 1.000 TL'lik alışverişinize 75 TL BONUS kazanma imkanı sunulacak.

Söz konusu kampanya için farklı günlerde alışveriş yapılması zorunluluğu mevcut iken belirlene tutar ve üzeri alışveriş yapma zorunluluğu bulunuyor. Kampanyada 450 TL’ye kadar sunulan geri ödeme de kampanyaya DenizKartım'dan dahil olan müşteriye ek 100 TL ödeme yapılıyor.

Denizbank üzerinden başvurusu tamamlanan tüm Denizbank kredi kartları için geçerl olan kampanya kazanılan bonuslar 3 Temmuz da hesaplara aktarılacak ve kullanım süresi bir ay olacak. Haziran ayında başlayan bı kampanya 30 Haziran tarihine kadar da devam edecek.