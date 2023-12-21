Alışverişlerini kredi kartıyla yapanlar hemen başvursun! Tek şartla para iadesi yapılacak

Günümüzde birçok kişi, mutfak alışverişinden giyime, elektronikten ev eşyalarına kadar çeşitli ihtiyaçlarını online alışverişle karşılıyor. Ancak, bu avantajlı yöntem bazen sorunlara yol açabiliyor. Ürünleri teslim alamama durumuyla karşılaşanlar için önemli bir bilgilendirme yapıldı: Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde iade alma hakkınız var!

Özellikle online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, satışlarda kredi kartı kullanımının artması, beraberinde yeni sorunlara neden oluyor. Vatandaşlar, ürünlerini satın almasının üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ ellerine ulaşmadığını belirterek şikayetlerini dile getiriyor. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Ölmez'e göre, kredi kartıyla yapılan ödemelerde post makinesi sahibi tutarı satıcıya 3-4 ay gibi bir sürede ödüyor. Ancak, bu süre zarfında mağduriyet yaşayan müşterilerin çözümü var. Ölmez, "Eğer satıcı art niyetli ise ve dolandırıcılık söz konusuysa, müşterinin parasını geri alabilmesi için tek çözüm, kart sahibinin bankadan 'ters işlem ibrazı' işlemini talep etmesidir" diyor.





Ters İşlem İbrazı (Chargeback) Nedir?

Ters işlem ibrazı, uluslararası kart kullanıcılarına koruma sağlama amacını taşıyan bir prensiptir. İşlemi gerçekleştiren kişi kendisi değilse, işlemlerde aksaklık yaşanıyorsa veya iş yeri sorun çıkarıyorsa, kart sahipleri bu yöntemi kullanma hakkına sahiptir. Başvuru, ilgili kartın ait olduğu bankaya yapılır, detaylar bankaya iletilir. Detaylar yeterli bulunursa, banka parayı iş yerinden tahsil ederek kart sahibine iade eder.

Bu uluslararası kabul görmüş işlem yöntemi, Türkiye'de de geçerli. Dolayısıyla, kredi kartıyla alışveriş yapan vatandaşlar, ürünlerini teslim alamama durumunda bu yöntemi kullanarak paralarını geri alabilirler. Bu bilgilerle, online alışverişte karşılaşılabilecek sorunlara karşı daha bilinçli hareket etmek mümkün. Unutmayın, alışverişte haklarınızı bilmek sizi mağduriyetten koruyabilir!