Altın 100-200 TL değil 3 bin TL birden fırlayacak! Uzman isim tir tir titretecek tarihi verdi

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in çarpıcı tahminleri altın piyasasında heyecan yaratıyor. Geçer'e göre, gram altın fiyatları 6 bin TL'yi aşabilir. 3 Şubat 2024 tarihinde ortaya atılan bu iddia, altın yatırımcılarını harekete geçirdi.

Geçer'in değerlendirmesine göre, altın fiyatlarında beklenen yükseliş özellikle seçim sonrası ve küresel gelişmelerin etkisiyle gerçekleşebilir. Ons altın için ise Geçer, 3000 ile 3500 dolar arasında bir fiyat beklentisi içinde olduğunu ifade ediyor. Tahminlere göre, bu artışların 2024 yılının ortalarına kadar gerçekleşmesi muhtemel.

Altın piyasasının geleceğiyle ilgili senaryolara göre, İran ve ABD arasında olası bir savaş durumunun altın talebini artırabileceği ve bu durumun fiyatları daha da yukarı çekebileceği öngörülüyor. Küresel ve siyasi gelişmeler, enflasyonun artışına ve dolayısıyla altın fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Geçer'in görüşlerini destekleyerek, ons altın fiyatlarının geri çekilmesinin gram altına yansımayacağını ve doların gram altını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Memiş'e göre, 2024 sonuna doğru gram altın fiyatlarının 3000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bu tahminler altın yatırımcılarını heyecanlandırırken, uzmanlar piyasaları yakından izlemeleri ve geleceğe dair planlamalarını bu tahminler doğrultusunda yapmaları konusunda uyarıyor. Altın piyasasındaki bu potansiyel yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve merakla beklenen bir döneme işaret ediyor.

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