Altın 100-200 TL değil 3 bin TL birden fırlayacak! Uzman isim tir tir titretecek tarihi verdi

Selçuk Geçe uyardı! Altın fiyatları ikiye katlanacak! İşte ayrıntılar...

Altın 100-200 TL değil 3 bin TL birden fırlayacak! Uzman isim tir tir titretecek tarihi verdi
Yayın Tarihi:

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in çarpıcı tahminleri altın piyasasında heyecan yaratıyor. Geçer'e göre, gram altın fiyatları 6 bin TL'yi aşabilir. 3 Şubat 2024 tarihinde ortaya atılan bu iddia, altın yatırımcılarını harekete geçirdi.

Geçer'in değerlendirmesine göre, altın fiyatlarında beklenen yükseliş özellikle seçim sonrası ve küresel gelişmelerin etkisiyle gerçekleşebilir. Ons altın için ise Geçer, 3000 ile 3500 dolar arasında bir fiyat beklentisi içinde olduğunu ifade ediyor. Tahminlere göre, bu artışların 2024 yılının ortalarına kadar gerçekleşmesi muhtemel.

Altın piyasasının geleceğiyle ilgili senaryolara göre, İran ve ABD arasında olası bir savaş durumunun altın talebini artırabileceği ve bu durumun fiyatları daha da yukarı çekebileceği öngörülüyor. Küresel ve siyasi gelişmeler, enflasyonun artışına ve dolayısıyla altın fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Geçer'in görüşlerini destekleyerek, ons altın fiyatlarının geri çekilmesinin gram altına yansımayacağını ve doların gram altını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Memiş'e göre, 2024 sonuna doğru gram altın fiyatlarının 3000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bu tahminler altın yatırımcılarını heyecanlandırırken, uzmanlar piyasaları yakından izlemeleri ve geleceğe dair planlamalarını bu tahminler doğrultusunda yapmaları konusunda uyarıyor. Altın piyasasındaki bu potansiyel yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve merakla beklenen bir döneme işaret ediyor. 

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Öne Çıkanlar
Emekliliği kıl payı kaçıranlara yeni şans! 90 gün detayına dikkat! Emekliliği kıl payı kaçıranlara yeni şans! 90 gün detayına dikkat!
Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı
Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin
Çok Okunanlar
Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı Başvurular bugün başladı! Öğrenciye tek şarta 4 bin lira destek Başvurular bugün başladı! Öğrenciye tek şarta 4 bin lira destek Burası aşırı ucuz: Damacana su fiyatları 17.5 TL'ye satılıyor Burası aşırı ucuz: Damacana su fiyatları 17.5 TL'ye satılıyor Bizzat açıklandı: Nisan ayında emekliye destek verilecek! Maaşlar +2500 TL artacak Bizzat açıklandı: Nisan ayında emekliye destek verilecek! Maaşlar +2500 TL artacak Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Bankalar tek tek mesaj atarak bildirdi! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Bankalar tek tek mesaj atarak bildirdi!