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Altın alacaklara flaş uyarı! İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu

Ekonomist İslam Memiş, 16 Temmuz'dan sonra piyasalarda büyük oynamalar olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Özellikle küçük yatırımcıların paralarını dikkatli kullanmaları gerektiğini belirterek, aceleci kararlar almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 00:17
Altın alacaklara flaş uyarı! İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu

Ekonomist İslam Memiş, altın ve gümüş almak isteyip Haziran ayını kaçıran yatırımcılara müjde verdi. Yeni TL ve dolarlarla bu yatırımları yapabilecekleri bir dönem başladığını belirtti.

Ekonomist İslam Memiş, ABD'deki son enflasyon verilerinin küresel piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan bu verilerin, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını da doğrudan etkilediğini belirtti. Enflasyonun beklenenden düşük gelmesi, Fed'in faizleri düşürme olasılığını artırarak ons altında önemli bir yükseliş beklentisini beraberinde getirdiğini ifade etti.

altın piyasası

İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Yatırımcılarına Yeni Fırsat Uyarısı

Altın ve gümüş yatırımcıları için heyecan dolu bir hafta başlıyor. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, Haziran ayında yatırımcılar için yeni bir fırsat doğabilir. Ekonomist, piyasalardaki bazı gelişmelerin altın ve gümüş fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini belirterek yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyor. Ancak, piyasaların volatilitesini göz önünde bulundurarak, yatırım kararlarını dikkatli almaları gerektiğini vurguluyor.

Ekonomist İslam Memiş, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, Türk Lirası'nın dolar karşısında beklenen değer kazanımını göstermediğini belirtti. Dolar kuru 33,05 TL seviyelerinde seyrederken, kurun 33 TL üzerinde daha istikrarlı bir seviye bulmaya çalıştığı gözlemleniyor. Bu durum, döviz piyasalarındaki oynaklığın devam edebileceğine işaret ediyor ve yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Not: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

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