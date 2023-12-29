Altın alırken bu püf noktasına dikkat! Herkesten daha ucuza almanın kolay bir yolu var!

Altın alırken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri, altını kuyumcu mu yoksa banka mı üzerinden almak olduğu günümüzde uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Vatandaşların güvenli bir yatırım aracı olarak gördükleri altına yönelmeleri, uzmanlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor. Altın yatırımı yapacak kişilere, altınlarını kuyumcudan mı yoksa bankadan mı almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor. İşte detaylar...





ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTA

Uzmanlara göre, banka ve kuyumculardan alınan altınlar arasında değer kazanma süreci ve getiri açısından önemli farklar bulunmaktadır. Özellikle geçmişte yapılan düzenlemeler ve altın ithalatına getirilen kota ve yükümlülükler, altın fiyatları üzerinde etkili olmuştur. Bu dönemde altın fiyatlarının değişkenlik gösterdiği bir ortamda, Kapalıçarşı ve bankalardaki altın fiyatlarının dikkatlice karşılaştırılması önemli hale gelmiştir. İşte diğer ayrıntılar...





Bankalardan alınan altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değer kazanma eğilimindedir. Öte yandan, kuyumculardan alınan altında marj oranının dar olması, kısa zamanda kar elde etme imkanı sağlamaktadır. Ancak, bu iki alternatif arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bankalarda alış ve satış fiyatları arasındaki marjın 60-70 lira civarında olduğu belirtilirken, Kapalıçarşı'da bu fark sadece 4 lira olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda, bankalardan yapılan altın alışverişlerinde ciddi bir zarar yaşanabileceği ifade edilmektedir. Al-sat işlemlerinde kısa vadede 60 bin liraya kadar varan zararlarla karşılaşılabilmektedir. Kapalıçarşı'da ise aynı durumda sadece 4 bin lira zarar oluşmaktadır. Kuyumcularda ise pazarlık yapma imkanı, olası zararları daha da azaltma şansı sunmaktadır. Bu nedenle, altın alımında tercih yapmadan önce banka ve kuyumcu fiyatlarının dikkatlice karşılaştırılması ve uzman görüşlerinden faydalanılması önemlidir.