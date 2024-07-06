Yüksek tutara ihtiyacı olanı ilgilendiriyor! Faiz oranı cüzdanların yüzünü güldürecek!

Ülkemizde bir kaç senedir yaşanan ekonomik dengesizlik hızlı fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Vatandaşın cebinden sürekli azalan para, nakit ihtyiacını da beraberinde getirirken, vatandaş çözümü bankalarda ve kredilerde aramaya başladı. Ancak artan kredi faizleri geri ödeme konusunda muallak yaşatırken, bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar, vatandaşın geri ödemesi konusunda kolaylık sağlamakta. Bankalar ay ay yeni kampanya açıklamalarına devam ediyor. Hal bu iken TEB tarafından başlatılan yeni kampanya yeni müşteri olacak bireyi ilgilendirirken, düşük faiz oranı her bireyin yüzünü güldüreceğe benziyor.



TEB HOŞGELDİN KREDİSİ

son dönemlerde yaşanan hızlı fiyat artışları, vatandaşlarımızın cebindeki parayı giderek eritirken, nakit ihtiyaçları da aynı oranda artıyor. İşte bu noktada Halkbank'ın duyurduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi, hepimizin yüzünü güldüren bir gelişme oldu.





TEB tarafından Temmuz ayı kampanyası olarak açıklanan hoş geldin faizi kampanyasında 200.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Bu kredi kampanyası sadece yeni müşterileri ilgilendiriyor. Özellikle 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranları, herkesin ilgisini çekmiş iken TEB bu kredi için yıllık %3.85 gibi oldukça uygun bir faiz oranı belirleyerek, müşterisini adeta imdadına koşuyor. Peki, TEB’in sunduğu bu kredinin detayları neler? Aylık ödeme tutarı ne kadar? Geri ödeme süresi ne kadardır? Tüm bu soruların cevabını, satırlarımızın içinde adım adım bulacaksınız.





TEB tarafından başlatılan kampanyada 200,000 TL aylık diğer bankaların ortalama faiz oranına istinaden oldukça düşük seyrederken, geri ödemesi ise 12 ayda tamamlanıyor. Yani, bu krediyi kullanarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve 1 yıl içinde de borcunuzu bitirebilirsiniz. Özellikle son dönemlerde artan fiyatlar karşısında zorlanan birey için bankanın sunduğu bu kredi fırsatı adeta bir can yeleği niteliğini taşıyor. Banka tarafından sunulan hesaplamada 200,000 TL kredi kullanan müşteri 12 ay vadede yüzde 3,95 faiz oranı ile birlikte aylık ödemesi 22.571 TL’ye tekabül ediyor.