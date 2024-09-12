Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Eylül Ayında Alışverişte Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

İnternet alışverişi yaparken büyük avantajlar! Eylül ayıyla birlikte alışveriş tutkunları için müjdeli bir kampanya hayata geçirildi. İncehesap.com üzerinden yapılacak alımlarda, Akbank tarafından sunulan geri iade fırsatları dikkat çekiyor.

Alışverişte Öne Çıkan Kampanya Detayları

Eylül ayı, alışveriş severler için birçok avantajı beraberinde getiriyor. Günümüzde yaşanan ekonomik zorluklar, alışveriş yapma isteğini azaltamamış olsa da, müşteriler sunulan fırsatları dikkatlice değerlendiriyor. Bu noktada, bankaların sunduğu çeşitli destekler büyük ilgiyi üzerine topluyor. Akbank, en son kredi kartı kampanyalarıyla müşterilerine Chippara imkanı sunmaya devam ediyor.

İncehesap.com Üzerinden Alışverişe Özel Geri İade Fırsatı

Akbank, İncehesap.com üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde toplamda 500 TL chippara imkanı sunuyor. 5.000 TL ve üzeri harcamalarda 250 TL geri iade kazanma şansı varken, bu kampanyadan iki kez yararlanılabiliyor.

Kampanyaya Katılım Şartları

Müşterilerin geri iade kazanabilmeleri için, harcama yapmadan önce Juzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor. Bankanın açıklamasına göre, ‘kampanyalarım’ sekmesinde kampanya adının görünmesi şartı bulunuyor.

Aksess Kredi Kartı Olmayanlar İçin Fırsatlar

Axess kredi kartı olmayan müşteriler için de fırsatlar mevcut. Juzdan uygulaması üzerinden kredi kartı başvurusu yapanlar, 3.500 TL'ye kadar alışveriş yapma imkanı elde ediyor. Ayrıca, her 2.500 TL harcamalarında 350 TL chippara kazanma şansına sahip oluyorlar.

Kampanya, 1 Eylül'de başladı ve ay sonuna kadar geçerlidir! Geri iade olarak kazanılan chipparalar, Takı, Mücevher ve Altın sektörü dışındaki pek çok alanda kullanılabilecek. Alışverişlerinizi yaparken bu avantajları kaçırmayın!