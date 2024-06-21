Asgari ücretlinin çığlığı yükseldi! Meclisten sızdı senede 3 kere zam konuşuluyor

Ocak ayında yüzde 49.11 zam alan asgari ücretli için bu zam senenin son zammı olarak açıklanmış bulunuyor. Aralık ayında Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmayacağı belirtilirken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da bu açıklama onaylanmış bulunuyor. Sıkılaşma politikaları gereğince zam yapılmayacak olması ve yoğunluğun emekli maaşları üzerinde olacak olması asgari ücretli çalışanın tepkisini toplarken, sendikalar asgari ücrete zam yapılması adına sokağa döküleceğini belirtmeye devam ediyor. Öte yandan partililerden de asgari ücrete zam talepleri de gün gün açıklanmaya devam ediyor.





ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI VAR MI?

Asgari ücret ile alakalı hükümet tarafından yapılan son açıklamalarda Temmuz ayında zam yapılmayacağa benziyor. Ancak uzmanlar, çalışanın emeğinin karşılığının verileceğini en azında enflasyon karşısında ezilmeyecek bir oranda zam yapılabileceği müjdesini duyurmaya devam ediyor. Özel sektör de işverenin inisiyatifine kalmış olan zam konusunda yeni yeni iddalar da ortaya atılıyor. CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir tarafından asgari ücret zammı ile alakalı yeni bir taslak oluşturuldu ve Meclise sunuldu. Bu kapsamda enflasyona göre asgari ücrete senede 3 kere zam yapılması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.





Bu teklif ile birlikte de en düşük emekli maaşının da asgari ücrete tamamlanması gerekliği belirtilmiş bulunuyor. Düzenlemeden küçük esnafa destek sağlanması da hedefleniyor. Bu düzenlemenin gerkliliğini belirten isimler asgari ücretle geçimini sağlayan işçilerin alım gücünün korunması, en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesi ve küçük esnafın vergi yükünün azaltılmasının sağlanması gerekliliğini belirtmiş bulunuyor.

Bir süredir devam eden krizden en çok etkilenen grubun asgari ücretli, emekli ve küçük esnaf olduğu bilinirken, ekonomik koşullar gereğince iyileştirme yapılması zorunuluğu da belirtilmiş bulunuyor.

CHP'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada yüksek enflasyonun alım gücünü azalttığı vurgulanırken, emekli zammının da yetersizlğinden bahsediliyor. Yeni düzenlemele ile birlikte küçük esnafa da ekstra destek sağlanması gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor.