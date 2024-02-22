Yeni imzalar atıldı! İşçilere yüzde 120+mesai zammı müjdesi! Maaşlar 45 bin liraya ulaşacak

31 Mart yerel seçimler öncesinde koltuk kaybetmemek adına belediyelerin çalışmaları devam ediyor. Her kesime özel olarak sunulan avantajlar ile oy çokluğu hedeflenirken çalışanlara özel sözleşmeler de devam ediyor. Belediyeler 2024 yılı zamları için bağlı olunan sendikalar ile iş görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda en yüksek zam oranı için sendikalar teklif verirken, belediye yetkilileri de seçim senesi olması sebebiyle bu teklifleri geri çeviremiyor. Gün gün toplu iş görüşmeleri sonrasında belediye çalışanlarına yönelik açıklamalar devam ediyor. Kadrolu ya da sözleşmelş fark etmeksizin 2024 yılı zamları en üst zam oranı almaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde açıklaması yapılan zam oranı, rekor zamlar arasındaki yerini alırken, bu kapsamda işçiye yapılan yüzde 120 zam ile cepler dolacağa benziyor. Yapılan yüzde 120 zam en düşük işçi maaşını 45 bin liraya çıkartmış bulunuyor.





Ankara Büyükşehir Belediyesi de seçim hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. ÖZellikle de zam sonrası sağladığı destekler ile de gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Keçiören Belediyesi çalışanları için yapılan toplu iş görüşmeleri dikkatleri üzerine topluyor. Keçiören Belediyesi ile bağlı bulunulan sendika arasında düzenlenen Toplu İş Görüşmesinde yüzde 120 oranında zamma imza atılırken, sözleşmeli personele de yüzde 80 zam oranı açıklanmış bulunuyor.

KEÇİÖREN BELEDİYE ZAMMI

Kadroya göre zam uygulaması sunan belediye de en düşük maaş 38 bin liraya yükselirken bu kapsamda mesailer ile birlikte 45 bin liranın üzerinde maaş hesabı yapılacağı tahmin ediliyor.

Bir çok belediyede toplu iş görüşmeleri devam ederken; belediye başkanları ya da belediye resmi internet sitesi üzerinde çalışana imzası atılan zam oranı açıklaması yapılıyor.

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