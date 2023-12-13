Altın alırken tüm paranız buhar olabilir! Kuyumcular uyardı

Altının satış fiyatı son yılların rekorlarını kırmaya devam ettiği bu günlerde uzmanlar sahte altına karşı uyarıda bulunuyor. Altın almak isteyenlerin "Ucuz fiyata altın alıyorum" ifadesiyle internetten sipariş vermemesi gerektiğini vurgulayan kuyumcular, takıların tam oturduğunu ve kontrollerinin yapıldığını doğruladı.

GRAM YADA AYAR TARAFINA BAKILDIĞINDA MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Konya'da Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin Başkanı Yusuf Yaşar, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişe ve gösteri ürünlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Her şey gibi sahte altın da var. Modern insan yapay et, bal gibi ürünler üretiyor. Altının fiyatı artıyor, bu yüzden yüksek kar aranıyor. Sahte altın ürünleri, kalitesiz ürünler üretiliyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Altını öncelikle kuyumcudan almanızı öneririz. İnternet önerilmez. Güvenilir siteler var o yüzden onları hariç tutuyorum ama çoğu değil. Gramlara bakıldığında ve yön ayarı yapılırken sorun ortaya çıkıyor. Bazen internetten araştırma yapıyorum. Fiyatına bakınca gümüş olduğunu düşünüyorum. Bazen gram yazılmaz, bazen tavır yazılmaz. Fiyatlar yalnızca altın için gösterilmektedir. Müşterilerin dikkatli olmaları tavsiye edilir. Demo altın var. Size iki altın örnek vereyim. Sahte altın ile demo altın arasındaki farkı nasıl anlayabilirim? Gerçek altın 916 olarak işaretlenmiştir ve bu da 22 karatlık bir bileziğe eşittir. İkinci olarak sesinden anlaşılması ve bu noktada olumsuz ise analiz edilmesi gerekir. Altının sesi yüksektir. Gerçek altın ile sahte altın arasındaki farkı tiz sesten anlayabilirsiniz."





Yusuf Yaşar, halk arasında kesme altın şeklinde bilinen altını insanların almaması gerektiğini vurgulayarak, "Hammadde olarak bilinen tablet altını var. Bu üründen bilezik yaparız. Zanaatkarlar için tetikleyici, sıradan insanlar için ise kesici olarak bilinir. Gram Altın satın alamayan müşterilerimiz Gram Altını farklı ebatlarda kesmeyi deneyebilirler. 1.000 veya 5.000 lira değerinde altın almak isteyen herkes bu yöntemi kullanıyor. Bu altınlar dikiş makasıyla kesiliyor. Ancak kaç gram ağırlığında olduğu veya hangi özelliklere sahip olduğu belirtilmedi. Sarı kutuya benzer bir şey. Bunlar normalde Konya'da satılmıyor ama satılan yerler olsa bile kamuoyuna almamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yaşar, "Darphanenin çeyrek para, gram para, tam para, külçe para vb. her türlü süs eşyasını basma yetkisi vardır ve bu da orada yapılır." diye konuştu. Darphanenin bu koşullar altında bunu yaptığını söyleyen Yaşar, "Bayileri ikinci baskı ürünleri satmamaya ve halkın güvenilir mücevher mağazalarını tercih etmesine teşvik ediyorum" dedi.