Altın almak için en doğru zaman açıklandı! Altın kahini flaş tarihi verdi

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT... UZMANI TARİH VERDİ....

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili olarak yatırımcıların en çok merak ettiği sorulara yanıt getirdi. Altın ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Memiş altın alacakları için o tarihi işaret etti. İşte İslam Memiş’in altın yatırımcısını ilgilendiren açıklamaları…





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcı tarafından merak edilen ne zaman altın almalıyız sorusuna yanıt verdi. Memiş ons altında önümüzdeki haftada 2260 ile 2280 dolar arasında gerileme yaşanabileceğini ifade ederek bu durumun gram altını da etkileyeceğini belirtti. Daha önceki açıklamalarında gram altının 3 bin 500 seviyelerine kadar yükseleceğini ifade eden Memiş altındaki bu düşüşün geçici olduğunu sözlerine ekledi. Yatırımcılar yakın zamanda düşü seyrine giren altın ile ilgili düşüşün ne kadar süreceğini merak derken uzmanlar altında bu tarz düşüşlerin yaşanmasının normal olduğunu söyledi. Altın için uzun vadede değerinin artacağını belirten Memiş altının güvenli liman olarak yatırımcıların yüzünü güldüreceğini belirtti. Şuan için gram altın 2,430 ile 2,447 TL arasında değişiyor. Memiş, altın alacaklarında bu haftayı iyi takip etmesini ve ellerindeki nakit ile yüzde 50 alım yapmalarını önerdi.

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