Altın almak için ideal rakam! İslam Memiş parası olana tüyoyu verdi!

ABD Merkez Bankası (FED), piyasa beklentileri doğrultusunda temel faiz oranını gevşetme kararı aldı. Bilançonun aylık büyüklük rakamını 60 milyar dolar seviyesinden 25 milyar dolara düşürüyor.

Altın ve para piyasalarının uzman isimlerinden İslam Memiş yatırımcılara altının düşeceğini ya da artacağını değerlendiren Memiş'in sosyal medya hesabındaki mesajı şu şekilde:

“GELECEK YIL ALTIN ​​3 BİN 435 LİRA OLACAK”





“Belki altın fiyatları sakinleşir. Tek şart Ortadoğu'daki gerilimin artmaması. Piyasa manipülasyon faaliyetlerini her zaman sürdürecekler. Altın artacak mı, artmayacak mı sorusuna cevabım şu: Geliriniz TL olduğu için TL cinsinden alıyor, satıyor ve takip ediyorsunuz. Ancak geliriniz TL olsa bile altınınızı dolar veya ons cinsinden takip etmelisiniz. TL arıyorsanız fiyata değil miktara bakın. 100 gram sayarak nasıl 200 gram kazanabilirim? Fiyatına bakarsanız geçen sene 1.000 liraydı, bu sene 2.435 lira. Gelecek yıl 3.435 lira, gelecek yıl 4.435 lira. Bu döngü sürekli böyle devam edecek.