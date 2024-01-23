Altın almak için son şans! O tarihten sonra altın fiyatları el yakacak

Alanında uzman kişiler, 2024'ün altın açısından verimli bir yıl olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, ons altındaki destek seviyelerini gözden geçirirken, gram altının alım fırsatlarına vurgu yaptı.

Altın almak için son şans! O tarihten sonra altın fiyatları el yakacak
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Sabah saatlerinde altın, yatırımcıların dikkatini çekerek gram altını 1997,97 TL'ye yükseldi. Uzmanlar, 2024'ün altın yılı olabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altındaki destek seviyelerini analiz ederken gram altının alım fırsatlarına işaret etti. Şu an itibariyle ons altın 2038,92 dolardan, gram altın ise 1973 TL'den işlem görüyor.

Altının Yükselişi

Altın, sabah saatlerinde yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti ve gram altın 1997,97 TL'ye kadar ulaştı. Uzmanlar, 2024'ün altın yılı olabileceğini düşünerek, psikolojik sınır olan 2000 TL'ye doğru hareketin devam edebileceğine işaret ettiler. Bu olumlu gelişmelerin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güncel durumu değerlendirdi.

Ons Altın Destek Seviyesi

Uzman İslam Memiş, ons altın tarafında 2028 dolar destek seviyesinin yeniden gündeme geldiğini ifade etti. Bu hafta içinde ons altın için 2023-2070 dolar aralığını takip edeceğini belirten Memiş, ons altın için ilk çeyrek içinde hala 2150 dolar beklentisinin devam ettiğini söyledi.

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Gram Altının Değerlendirilmesi

Uzman Memiş, gram altının dün serbest piyasalarda 2076 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlatarak, gram altın için 2040-2070 lira aralığını inceleyeceğini ifade etti.

Alım Fırsat Uyarısı

Gram altın için son alım fırsatı uyarısında bulunan Memiş, yükselmesinin devam edebileceğini belirtti. Bu haftaki gerilemede alım fırsatları olduğunu ifade eden uzman, yatırımcılara dikkatli bir şekilde piyasayı takip etmeleri ve alım yapmaları gerektiğini söyledi.

Alım Yapılması Gereken Noktalar

Ons altının 2038 dolara çekilmesinde gram altın alımı yapılması gerektiğini belirten Memiş, daha sonra alımların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

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Yükseliş Beklentisi 

Uzman Memiş, gram altının tekrar 2070 TL'yi denemesinin yapılacağını ve 2090 TL'yi hedefleyen bir yükselişin gerçekleşebileceğini belirtti. Altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını ifade eden uzman, yatırımcılara umut verici bir tablo çizdi.

Diğer Beklentiler

Daha önceki açıklamalarında gram altının yılın ilk çeyreğinde 2150 – 2250 TL, yılın ortalarına doğru 2500 – 2700 TL aralığına ve 2024’ün zirvesi olarak da 3000 TL seviyesine çıkabileceğini söyleyen uzman Memiş, öngörülerini yineleyerek yatırımcıları gelecek beklentiler konusunda bilgilendirdi.

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