O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

Temmuz ayının son indirim kataloğu geçtiğimiz gün yayımlandı. 31 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesindeki ürünler raflardaki yerini alırken, birbirinden çeşitli kategorilerdeki indirimler büyük ilgi gördü. 31 Temmuz Çarşamba günü başlayan ŞOK indirimleri diğer mağazalarda yer alan fiyatların kat be kat altında olması ve çok geniş alanda yayılmış indirimlerin olması ile dikkat çekeceğe benziyor. Zincir mağaza olma yolundaki adımlarını ivedilikle tamamlayan ve her hafta Çarşamba gününü kendine indirim günü ilan eden ŞOK, yayımladığı aktüel kataloglar ile müşterinin cebini rahatlatırken, aktüel kataloğun yanı sıra kasa arkası ürün indirimleri ile de dikkat çekiyor.

ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler, 6 Ağustos’a kadar raflarda yer alacak iken, market tarafından yapılan açıklamada ürünlerin sadece stoklarla sınırlı olduğu da belirtilmiş bulunuyor.

ŞOK ELEKTRONİK ÜRÜN İNDİRİMİ

ŞOK 31 Tem muz aktüel ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler arasında en çok dikkat çeken ürün, televizyonlar olacağı tahmin edilirken, Skytech markası ile ŞOK arasında yapılan anlaşma ile teknolojik televizyonlar piyasanın kat be kat altına müşteriye sunuluyor.

Markaya ait olan 4K Android LED TV sadece 16.999 TL fiyata raflarda yerini alırken, 50 inçlik modeli ise 9.999 TL’den satışa sunulmuş bulunuyor. Ev temizliğinde hanımların hayatını kolaylaştıracak ürünleri ile dikkat çeken Fantom, bu sefer dikey süpürge indirimi ile market raflarına yerleşti. Fantom Gardasp Ç 9000 model torbasız elektrikli süpürge 2,399 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplarken, bir çok temizlik ve gıda ürünlerindeki indirimler ile de ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünleri yakından takip ediliyor.





Hijyen kategorisi indirimleri ile de ŞOK 31 Temmuz indirimleri tercih edilecek. Özellikle de geçtiğimiz seneden bu yana fiyatları neredeyse 2 katı artan bulaşık makinesi deterjanı indirimi ile göz dolduran ŞOK, bu sefer Fairy marka bulaşık makinesi tablet indirimini sundu. 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünlerin yanı sıra kasa arkası indirimlerinde yer alan FAİRY bulaşık makinesi kapsülü 577 TL’den 275 TL’ye düşen fiyatı oldukça tercih ediliyor. Her 20 TL2lik alışverişe sağlanan bu indirimin, ürünün raflarda tükenmesi ile son bulacağı uyarısı da yapılmış bulunuyor.