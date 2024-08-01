Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

ŞOK'ta 31 Temmuz'da başlayan indirimlerde öyle bir ürün var ki... Fiyatı 577 TL'den 277 TL'ye düşüyor. İşte ŞOK mağazalarında indirime giren o ürün

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:55
O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

Temmuz ayının son indirim kataloğu geçtiğimiz gün yayımlandı. 31 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesindeki ürünler raflardaki yerini alırken, birbirinden çeşitli kategorilerdeki indirimler büyük ilgi gördü. 31 Temmuz Çarşamba günü başlayan ŞOK indirimleri diğer mağazalarda yer alan fiyatların kat be kat altında olması ve çok geniş alanda yayılmış indirimlerin olması ile dikkat çekeceğe benziyor. Zincir mağaza olma yolundaki adımlarını ivedilikle tamamlayan ve her hafta Çarşamba gününü kendine indirim günü ilan eden ŞOK, yayımladığı aktüel kataloglar ile müşterinin cebini rahatlatırken, aktüel kataloğun yanı sıra kasa arkası ürün indirimleri ile de dikkat çekiyor.

ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler, 6 Ağustos’a kadar raflarda yer alacak iken, market tarafından yapılan açıklamada ürünlerin sadece stoklarla sınırlı olduğu da belirtilmiş bulunuyor.

ŞOK ELEKTRONİK ÜRÜN İNDİRİMİ

ŞOK 31 Tem muz aktüel ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler arasında en çok dikkat çeken ürün, televizyonlar olacağı tahmin edilirken, Skytech markası ile ŞOK arasında yapılan anlaşma ile teknolojik televizyonlar piyasanın kat be kat altına müşteriye sunuluyor.

Markaya ait olan 4K Android LED TV sadece 16.999 TL fiyata raflarda yerini alırken, 50 inçlik modeli ise 9.999 TL’den satışa sunulmuş bulunuyor. Ev temizliğinde hanımların hayatını kolaylaştıracak ürünleri ile dikkat çeken Fantom, bu sefer dikey süpürge indirimi ile market raflarına yerleşti. Fantom Gardasp Ç 9000 model torbasız elektrikli süpürge 2,399 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplarken, bir çok temizlik ve gıda ürünlerindeki indirimler ile de ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünleri yakından takip ediliyor.

şok

Hijyen kategorisi indirimleri ile de ŞOK 31 Temmuz indirimleri tercih edilecek. Özellikle de geçtiğimiz seneden bu yana fiyatları neredeyse 2 katı artan bulaşık makinesi deterjanı indirimi ile göz dolduran ŞOK, bu sefer Fairy marka bulaşık makinesi tablet indirimini sundu. 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünlerin yanı sıra kasa arkası indirimlerinde yer alan FAİRY bulaşık makinesi kapsülü 577 TL’den 275 TL’ye düşen fiyatı oldukça tercih ediliyor. Her 20 TL2lik alışverişe sağlanan bu indirimin, ürünün raflarda tükenmesi ile son bulacağı uyarısı da yapılmış bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var