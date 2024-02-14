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Altın almak için son şans olabilir! O günden sonra bir anda 3000 TL'ye fırlayacak uyarısı!

2023 yılı, altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığı bir dönem oldu. Ancak 2024'e daha yavaş bir başlangıç yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 22:46
Altın almak için son şans olabilir! O günden sonra bir anda 3000 TL'ye fırlayacak uyarısı!

İslam Memiş, altın piyasasına dair kritik bir tahminde bulunarak 2024'ün "altın çağı" olacağını öne sürdü. 2023'ün ardından altın fiyatlarında bir miktar yavaşlama yaşansa da, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) tarafından alınan kararlar ve jeopolitik risklerin etkisiyle birlikte ekonomistler, altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş öngörmekteler.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, kısa vadeli bir altın fiyatı artışına yol açtı. Ancak, Başkan Powell'ın Mart ayında bir faiz indirimi olmayacağını belirtmesiyle birlikte ons altın fiyatı, kısa süreli bir zirveye ulaşarak 2072 dolara çıktı. Bu artışın ardından yaşanan düşüşle birlikte fiyatlar, 2052 dolar seviyelerine geriledi.

altın fiyatları

Goldman Sachs analistleri, Fed'in kararlarının kısa vadeli etkiler yaratabileceğini, ancak altının güçlü destekle karşılaşarak düşüşlerin sınırlı kalacağını savundu. Merkez bankalarının altın alımları ve güçlü perakende talebinin devam etmesi, fiziki talebin yüksek seyrettiği bir ortam oluşturarak fiyatları destekliyor. Goldman Sachs, ons başına 12 aylık hedeflerini 2.175 dolara çıkardı.

Türkiye'de gram altın, Kapalıçarşı'da 2070 liraya kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı. Çeyrek altın 3.450 TL'ye ve Cumhuriyet altını 14.100 TL'ye kadar yükseldi. Bu artışların ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024'ü altının parlak dönemi olarak değerlendirerek Şubat ayında 2090 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira ve yıl sonunda 3000 TL seviyelerini beklediğini açıkladı.

Kapalıçarşı kuyumcularından Anıl Şengül ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrasında vatandaşların yatırım tercihlerinin değiştiğini belirterek, altına olan talebin azaldığını ifade etti. Faiz artırımlarının ardından halkın daha çok faize yatırım yaptığını söyleyen Şengül, uzun vadeli bir yatırım aracı olan altının mevcut fiyatlarının bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

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