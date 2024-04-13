Altın almak isteyene altın kahini freni! O tarihten önce alan eyvah diyecek

Uzman isim altın yatırımcılarını uyardı! Bu tarihlere çok dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA ÖNEMLİ TARİH

Altın yatırımcıları piyasada yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarıyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'BIST 100 endeksinin bu ay 10 bin puan seviyesine çıkması sürpriz olmaz. Düşüşler kısa vadeli alım fırsatı olacak. Mevcut olanı korumak ve alım yapmak için düşüş beklemek gerekiyor. 9 bin 400 ile 9 bin 800 puan aralığı takip edilecek. Bitcoin fiyatlarında 65 bin ile 70 bin dolar aralığı devam edecek. 70 bin dolar üstünde ama tekrar 65 bin dolar seviyesine hazırlıklı olmak gerekiyor. Orta ve uzun vadede pozitif bekliyorum.





ONS altın 2 bin 330 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Uzak durulması 100 dolarlık satış beklentilerimi söylemiştim. Aynı beklenti geçerli. 2 bin 250 ile 2 bin 350 dolar aralığı takip edilecek. Direnç seviyesine yakın olunduğu için hazırlıklı olmak gerekiyor. Gram altın serbest piyasada 2 bin 457 TL seviyelerinden kapanış yaptı. Gram altın yatırımcısının ONS altını beklemesi gerekiyor, 2 bin 400 TL seviyesi altına düşmesi gerektiğini söylemiştim. Aynı beklentim devam ediyor. ONS altın tarafında düşüşleri bekleyerek 2 bin 250 dolar karşısında gram kaça geliyorsa onu almak gerekiyor. Elimde TL olsaydı dolar alarak pariteyle gram almayı daha ucuza getirebilirdim. ONS gümüş 27.48 dolar seviyesinden kapanış yaptı. 28 direnci sonrasında satışlara hazır olunması gerekiyor. 25.80 dolar destek seviyesi takip edilecek. Hedefim 32 dolar olduğu için alım fırsatı kollandığı yer. Gram gümüş almak isteyenler ONS gümüş 25.80 dolar karşısında kaça geliyorsa orayı beklesin. Bu hafta dolar karşısında varlıkları ucuza alabilmek için doları tercih edeceğim. TL'de beklememek, dolarda beklemek risk anlamında daha iyi olur.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.