Altın almak isteyene flaş uyarı! Sakın bu altını almayın: Paranız pul olabilir!

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulunurken yatırımcılarda telaş başladı. Ons altın üzerinde yaşanan düşüş eğilimiyle beraber gram altın fiyatlarında kısa vadeli olarak geri çekilme olabileceğine dair belirtiler sunuldu.
Memiş, gram altında bu yılın hedefinin 3000 lira olduğunu söylerken altında ciddi problem olarak gördüğü noktalar konusunda yatırımcıları uyardı. Piyasada altın zor bulunurken buna değinerek Memiş, çeyrek, yarım altının olmadığına dikkat çekti. Darphane arz tarafından ciddi sorunlar yaşanırken ciddi işçilik olduğundan ötürü gram altın ve has altından yana tercihlerin yapılması gerektiğini belirtti.
ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ
Altın fiyatlarında yeni rekor kırılırken fiyatları değinen Memiş, hedefin 3000 TL seviyesinde olmasıyla beraber çeyrek altın 4100 TL yarım altın ise 8200 TL olarak duyurdu. Gram altın için güncel durum 2.342 TL olurken rekor kırıldı. Ons altında yer alan karlı satışlarla beraber gram altının kısmen geri çekilmelerine neden olacağı öngörüldü.
Altın fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulunurken yatırımcılarda telaş başladı. Ons altın üzerinde yaşanan düşüş eğilimiyle beraber gram altın fiyatlarında kısa vadeli olarak geri çekilme olabileceğine dair belirtiler sunuldu.
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