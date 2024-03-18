Bist 100
8.781,71 0%
DOLAR
32,3 0,53%
EURO
35,27 0,41%
ALTIN
2.232,98 0,77%

Altın almak isteyene flaş uyarı! Sakın bu altını almayın: Paranız pul olabilir!

Altın almak isteyenlere uyarılar yapılırken İslam Memiş, ciddi problemlerin olduğuna değinirken parasını altına yatıranlara kötü haberi açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:01
Altın almak isteyene flaş uyarı! Sakın bu altını almayın: Paranız pul olabilir!

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulunurken yatırımcılarda telaş başladı. Ons altın üzerinde yaşanan düşüş eğilimiyle beraber gram altın fiyatlarında kısa vadeli olarak geri çekilme olabileceğine dair belirtiler sunuldu.

Memiş, gram altında bu yılın hedefinin 3000 lira olduğunu söylerken altında ciddi problem olarak gördüğü noktalar konusunda yatırımcıları uyardı. Piyasada altın zor bulunurken buna değinerek Memiş, çeyrek, yarım altının olmadığına dikkat çekti. Darphane arz tarafından ciddi sorunlar yaşanırken ciddi işçilik olduğundan ötürü gram altın ve has altından yana tercihlerin yapılması gerektiğini belirtti.
altında rekor
ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ
Altın fiyatlarında yeni rekor kırılırken fiyatları değinen Memiş, hedefin 3000 TL seviyesinde olmasıyla beraber çeyrek altın 4100 TL yarım altın ise 8200 TL olarak duyurdu. Gram altın için güncel durum 2.342 TL olurken rekor kırıldı. Ons altında yer alan karlı satışlarla beraber gram altının kısmen geri çekilmelerine neden olacağı öngörüldü.

İLGİLİ HABERLER

Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı

Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı

Düğün hazırlığı yapanlara 150 bin TL faizsiz kredi! Yaş şartına dikkat: 24 ay ödeme yok!

Düğün hazırlığı yapanlara 150 bin TL faizsiz kredi! Yaş şartına dikkat: 24 ay ödeme yok!

Seyyanen zam bekleyen emekliye Aile Bakanlığı müjdesi: Yeni program devreye giriyor

Seyyanen zam bekleyen emekliye Aile Bakanlığı müjdesi: Yeni program devreye giriyor

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek
2
İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!
3
Devlet bayram öncesi 1900 TL nakit yardımı yapacak! Dar gelirliler hemen başvurabilir!
4
Seyyanen zam bekleyen emekliye Aile Bakanlığı müjdesi: Yeni program devreye giriyor
5
Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı
6
Asgari ücrete Temmuz zammı hüsranı: Karar kesinleşti
7
Tüm müşterilere SMS ile bildirildi! O masraf ortadan kalktı: Ücretsiz olacak

Kıyıda köşede 11 bin TL'si olan yaşadı! O ilde yok parasına arsa tapusu dağıtıyor!

En ucuz sıfır otomobil kapış kapış gidiyor! Hyundai i10 yeni fiyatıyla yok artık dedirtecek!

PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek

Büyükşehir belediyesine 18-45 yaş arası personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

İkramiye bekleyen emekli dikkat: Ramazan Bayramı ödeme tarihi değişiyor

Seyyanen zam bekleyen emekliye Aile Bakanlığı müjdesi: Yeni program devreye giriyor

Düğün hazırlığı yapanlara 150 bin TL faizsiz kredi! Yaş şartına dikkat: 24 ay ödeme yok!

Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı

Altın almak isteyene flaş uyarı! Sakın bu altını almayın: Paranız pul olabilir!

Elinde Türk lirası olan böyle zengin olacak! Mert Başaran altın sırrı verdi!

Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada