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Altın biriktirenlere soğuk duş etkisi! Sadece bu olursa bozdurun: Erken davranan dizlerini dövecek

Para piyasalarındaki uzman isimlerden İslam Memiş, son dönemde döviz ve altının değer kazanmasına dikkat çekti. Altın yatırımcılarına altınlarını satmamaları konusunda uyarıda bulunan Memiş, "Altınını satmak isteyenler için tek bir şart var" dedi.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 07:21
Altın biriktirenlere soğuk duş etkisi! Sadece bu olursa bozdurun: Erken davranan dizlerini dövecek

Altın yatırımcıları için önemli uyarılarda bulunan İslam Memiş, altınlarını satmamaları yönünde ısrarcı oldu. Uzman isim, sadece belirli bir koşulda altın satılabileceğini belirterek, şu dönemde altın satışından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Acele Karar Vermeyin Uyarısı!

İslam Memiş, altın yatırımcılarına piyasaları yakından takip etmelerini ve acele karar vermemeleri konusunda uyardı. Uzman isim, yatırım kararlarının uzun vadeli hedeflere göre alınması gerektiğini belirterek, altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası yaptığı açıklamada gram altın yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan uzman isim, yatırımcıları uyardı. Yapılan açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını belirten uzman, altın fiyatlarında yükselişin süreceği yönündeki görüşlerini paylaştı. Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gram altında özellikle temmuz ayını bekliyorduk. Haziranda yalvarmıştım, her ay yeni rekor tazeleyen altınla karşı karşıya kalacaksınız uyarılarım vardı. Gram altın 2615 liraya kadar yükseldi serbest piyasalarda. Ons altını takip ediyoruz gram altın için. Ons altın nereye, gram altın oraya. Mutlaka ons altında kar satışı göreceğiz ama gram altındaki geri çekilmeler burada sınırlı kalır."

altın yatırım

İslam Memiş: Altın Fiyatları Yükseliyor, Konut Fiyatları Eylül'de Artabilir

İslam Memiş'e göre Borsa İstanbul, 11 bin puanın üzerinde seyrediyor. Ancak yatırımcılar, piyasadaki yükselişin henüz güçlenemediğini düşünüyor. Dolar kuru 33 liranın üzerinde seyrederken, euro/dolar paritesinde ise iniş çıkışlar yaşanıyor.

Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda 2900 liraya kadar yükselebileceğini öngörüyor. Ancak ev almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirten Memiş, Eylül ayından itibaren konut fiyatlarının yükselebileceğini ve ev almak için altınlarını satabileceklerini söylüyor.

İslam Memiş, altın fiyatlarının temmuz ayında da yükselmeye devam edeceğini öngörmüştü. Nitekim gram altın 2615 liraya kadar yükseldi. Memiş, ons altın fiyatlarındaki gelişmelerin gram altını da etkileyeceğini ve gram altındaki düşüşlerin sınırlı olacağını düşünüyor.

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