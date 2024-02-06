Altın fiyatları için o tarihi bekleyin! 1 gram altını olan bile gözünü dört açsın!
Yatırımcının göz bebeği olan altın bu haftada hızlı artışını sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyenlerin ilk durağı olan altında sular durulmuyor. Bu artışların ardından vatandaş altındaki hareketliliğin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte detaylar…
Yeni haftanın başlamasıyla beraber altındaki yükseliş hızlar artıyor. Yatırım yapacak olanlar altındaki bu artışın devam edip etmeyeceğini bilmek istiyorlar. Detaylar haberimizde…
ALTIN ŞUBAT AYINDA VİTES ARTIRACAK! FAİZ ARTTI, GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: 27-28 OCAK GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Altın tutarları, Merkez Bankası`nın 250 baz puan ürem artırımı sonrası hareketliliğe başladı. Bilindiği şeklinde ürem sonucu ons altının kıymetini destekledi. Ancak beklenen yükselişin Şubat ayı olacağını belirten uzmanlar altında yükselişinin devam edeceğini anlatım ediyor. Peki 27-28 Ocak çeyrek altın, gram altın, ons altın ne kadar? 22 ayar bileklik gram kaç TL? İşte detaylar...
Altın tutarları Ocak ayının sonuyla beraber vites artırdı. Asıl yükseliş Şubat'ta geliyor. MB'nin faizi 250 baz puan çoğaltması beklentileri yükseltti. İşte, 27 Ocak 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bileklik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını tutarları...
27 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.953,37 TL
Satış: 1.953,68 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.125,40 TL
Satış: 3.194,27 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.231,26 TL
Satış: 6.388,54 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 12.501,58 TL
Satış: 12.738,00 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.501,58 TL
12.738,00 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,04 TL
1.467,34TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.857,06 TL
1.969,48 TL