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Altın fiyatları için o tarihi bekleyin! 1 gram altını olan bile gözünü dört açsın!

Altın fiyatları için o tarihi bekleyin! 1 gram altını olan bile gözünü dört açsın! Yatırımcının göz bebeği olan altın bu haftada hızlı artışını sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyenlerin ilk durağı olan altında sular durulmuyor. Bu artışların ardından vatandaş altındaki hareketliliğin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte detaylar…